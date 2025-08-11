「彼とは目が合うんですよ、必ず」鈴木優磨が“ベストパートナー”と魅せた完璧なコンビネーション【鹿島】
アウェーのFC東京戦（2025年８月10日）で鹿島アントラーズに歓喜を呼び込んだのは、途中出場の田川亨介。０−０で迎えた81分、右サイドからの鈴木優磨のダイレクトクロスにいち早く反応し、左足で上手く蹴り込んで決勝点を決めたのだ。
相手からすれば防ぎようのない、完璧なコンビネーションだった。試合後、ミックスゾーンで田川との関係性について訊かれた鈴木は「亨介は俺にとってベストパートナー」と言い切った。
「彼と一緒に試合に出ていると目が合うんですよ、必ず。あのシーン（得点の場面）も顔が上がった瞬間に互いに目があって、僕もベストなところにパスを通せて、亨介もベストなところでもらえて。彼と出ると僕自身も活きるし、彼もパスが来る感覚はあるのかなと。本当にやりやすいです」
田川とはピッチ外でもよく話すという。
「練習中でも話しています。ただ、しゃべらなくてある程度、イメージが同じなので。（田川の）動きが分かりやすくて、頼もしい存在です」
FC東京戦のゴールはまさに阿吽の呼吸から生まれたものだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
相手からすれば防ぎようのない、完璧なコンビネーションだった。試合後、ミックスゾーンで田川との関係性について訊かれた鈴木は「亨介は俺にとってベストパートナー」と言い切った。
田川とはピッチ外でもよく話すという。
「練習中でも話しています。ただ、しゃべらなくてある程度、イメージが同じなので。（田川の）動きが分かりやすくて、頼もしい存在です」
FC東京戦のゴールはまさに阿吽の呼吸から生まれたものだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”