胃がんの早期発見にはどっち? バリウムと内視鏡のメリット・デメリットを医師が解説

胃の不調や健康診断でよく耳にするバリウム造影検査と内視鏡検査。名前は知っていても、その違いやどちらを選ぶべきか迷ったことはありませんか? バリウム検査は胃の形を映し出す影絵のようなもので、一方、内視鏡検査は直接胃の内部を撮影する生写真のような役割を持っています。それぞれのメリット・デメリットを諏訪先生に解説していただきました。

監修医師：

諏訪 敏之（読売ランド前すわクリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。島田総合病院、聖ヨゼフ病院、聖マリアンナ医科大学病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、メディクスクリニック副院長をへた2014年、神奈川県川崎市に読売ランド前すわクリニック開院。消化器疾患領域の診療を軸とし、治療のみならず、消化器官内視鏡を用いた予防医療に務めている。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、初期臨床研修指導医。日本消化管学会、日本外科系連合学会、日本癌治療学会、日本大腸肛門病学会、日本外科感染症学会の各会所属。

編集部

まずは、バリウム造影検査と内視鏡検査の違いについてお願いします。

諏訪先生

バリウム造影検査を例えるなら「影絵」のようなもの。のんだバリウムにX線を当てて、その形などから診断していきます。対する内視鏡検査は「生写真」。胃の中をじかに観察するので、「形」に限らず「質」的な診断が可能です。「影絵」には反映されにくい色の変化などが見てとれます。

編集部

そう聞くと、「バリウム造影検査」のほうが劣っているように感じます。

諏訪先生

そんなことはありませんよ。例えば胃の壁の下で進行する「スキルス胃がん」の場合、見た目だけでは、その変化に気付きにくいのです。その点、バリウム造影検査なら、胃壁が膨らまないことで異変に気付くこともあります。また、会社の健診のようにスムーズさやスピーディーさを求める場面では、バリウム造影検査に分があるでしょう。

編集部

それぞれのメリット・デメリットを整理していただけますか？

諏訪先生

わかりました。内視鏡検査のメリットは、じかに視ることでより早期の異変を発見しやすいこと。デメリットは、患者さんの負担が大きいこと、誤嚥（ごえん）によって菌やウイルスが肺へ侵入するリスクがあること、検査や準備で約半日を要することなどです。

編集部

続けて、バリウム造影検査についても教えてください。

諏訪先生

バリウム造影検査のメリットは、かかる時間の少ないこと。それと、先ほどの「スキルス胃がん」を発見しやすいことでしょう。デメリットは、「形」からの判断に限界があり、異変を見逃す可能性のあることです。注意点として、胃カメラの普及により、バリウム造影検査を正確に診断できる医師が減ってきていることも挙げられます。

編集部

私たちは、どちらの検査を選べばいいのでしょう？

諏訪先生

患者さんが何を望んでいるかによりますね。負担が少なくスピーディーに検査したいならバリウム造影検査。半日がかりでも病気の可能性を細かく調べたいなら内視鏡検査。ただし、50歳以上で胃の内視鏡検査を受けたことのない方は、一度、詳しく診てもらったほうがいいかもしれません。

※この記事はメディカルドックにて【バリウム検査と内視鏡検査の違いって何？どちらを受ければいいの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。