【TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25】（8月10日／大田区総合体育館）

【映像】本田の「圧巻ダイレクトループ弾」 1:38

日本サッカーのレジェンド・本田圭佑が、自身が発案した4v4のレジェンドマッチで圧巻のダイレクトループシュートを決めた。美しい弧を描いたシュートがネットを揺らすと、会場からは大歓声が上がった。

本田が考案した「4v4」は、4対4、10分1本勝負、20秒のショットクロック、ドリブルイン可能、ペナルティーエリア内からのシュートは3点（外からは2点）、GKも攻撃参加可能などの特徴を持ち、フットサルをさらに攻撃的にしたような新競技。基本はU-10年代を対象とし、交代を含めた全ての判断を子供たちだけで下すなど自主性も重要視されている。

今回はその初国際大会として10か国の代表が集まるアジアカップが大田区総合体育館で開催され、イベントの最後には本田をはじめ内田篤人、松井大輔、柿谷曜一朗という日本代表のレジェンドたちが登場。大会から選ばれたアジアオールスターと対戦し、第1試合は8ー0で勝利した。

出ずっぱりのレジェンドたちにやや疲労が見える中で迎えた第2試合。3ー0とリードして迎えた残り8分48秒、本田がアリーナを沸かせるビューティフルショットが炸裂した。

ショットクロックになりレジェンドチームのボールでリスタート。内田からボールを受けた柿谷が、右足のアウトサイドで逆サイドへ展開。フリーになった本田はゆっくりと歩幅を合わせて、GKの位置を見ながら左足でボールの下をすくい上げるループシュートを狙う。美しい弧を描いたボールがGKの頭上を超えてネットへと吸い込まれると、会場からは大歓声が上がった。

解説を務めた槙野智章氏も、思わず「おー！！ナイスゴール！」と絶叫するほどの美しいシュート。続けて「上手かったねこれ！今の上手かったなー！ボールを吸収していい形で打ちましたね」と大絶賛した。

ABEMAのコメント欄でもこのシュートは話題となり、「うめええｗ」「そんなん身長で無理やん」「うっま」「忘れがちだけどバケモンだらけなんよな」「ダイレクトですげー綺麗に決まったな」「これは本田△」「気持ちいいくらいのダイレクトループ！」と称賛のコメントが並んだ。

この第2試合もレジェンドチームは14ー0で勝利。子供が相手だろうが一切の妥協を見せず、さすがのパフォーマンスを見せた。

（ABEMA／TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25）

