¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ù¤Ã¤È¤ê¡×»ö·ï¤ò¹ðÇò¡¡ÌÚÂ¼Úå¡Ö¤ªÃãÌÜ¤À¤±¤É¤Í¡×
¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ
¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤Î¿·TVCM¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤¬Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç³«»Ï¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬CM»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¼«¿È¤Î¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¾®¼Ç¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¾×·â¤Î¡È¥Á¥ç¥³¤Ù¤Ã¤È¤ê»ö·ï¡É¤ä¡¢ÌÚÂ¼¤Î¥á¥À¥«¤È¥¨¥Ó¤ÎºÇÂçµé¤ËÈá¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¾Ð¤ÈÎÞ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬½Ð±é¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¿·TVCM
NTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëŽ¤¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢Ž¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢Ž£¤ÏŽ¤¾®¼ÇÉ÷²ÖŽ¤ÌÚÂ¼ÚåŽ¤¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCMŽ¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥óŽ£ÊÓŽ¤Ž¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ž£ÊÓ¤ò8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤¬³«»ÏŽ¡
¿·TVCM ¤Ç¤ÏŽ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î162Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ž¡¾®¼Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢°¦¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±Ž¤ÌÚÂ¼Ž¤ß·Éô¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëŽ¡Æüº¢¤«¤é¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¿Í¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âŽ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ž¡¢£Ž¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥óŽ£ÊÓ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤à3¿ÍŽ¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®¼Ç¤¬Ž¤Ž¢Â¿¤¹¤®¤ë¢öÂ¿¤¹¤®¤ë¢öŽ£¤È¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥ÈŽ¡¤½¤Î»Ñ¤Ëß·Éô¤ÏŽ¢¥Þ¥ó¥¬Â¿¤¹¤®¥â¡¼¥É¤À¡ÄŽ£¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»ÒŽ¡ÌÚÂ¼¤¬Ž¢¤É¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤Î?Ž£¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈŽ¤3¿Í¤ÏÆÍÇ¡Ž¤ÅÅÇ¾¶õ´Ö¤Ø¥ï¡¼¥×Ž¡
ÅÅÇ¾¶õ´Ö¤Ç¤ÏŽ¤¾®¼Ç¤¬ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éŽ¢ÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤â¢öŽ£Ž¢ÁÛ¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥¬¤â¢öŽ£Ž¢Â¿¤¹¤®¥ë¥ó¢öŽ£¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤²¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤ÈŽ¤¼¡¡¹¤Ë¹¤¬¤ëÂçÎÌ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦Ž¡¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤ËŽ¤ß·Éô¤ÈÌÚÂ¼¤ÏŽ¢Â¿¤¹¤®¤Ã¤ÆŽ£Ž¢ÎÉ¤¹¤®¥ë¥óŽ£¤È²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óŽ¡Ž¢¥Þ¥ó¥¬Â¿¤¹¤®!¶È³¦ºÇÂçµé!!Ž£¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËŽ¤2¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤òÉâÍ·¤¹¤ë¾®¼ÇŽ¡ºÇ¸å¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÌá¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¿²¤³¤í¤Ó¤Ê¤¬¤éŽ¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢Ž£¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ëŽ¡¢£Ž¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ž£ÊÓ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë3¿ÍŽ¡ÌÚÂ¼¤¬Ž¤Ž¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ã¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë¥Þ¥ó¥¬ÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç?Ž£¤ÈÇò¡¹¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥ÈŽ¡ÌÚÂ¼¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ž¤ß·Éô¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿É½¾ðŽ¡¾®¼Ç¤ÏŽ¢¤½¤¦¤½¤¦!Ž£¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ò´«¤á¤ëŽ¡
È¾¿®È¾µ¿¤ÇÌÚÂ¼¤¬Ž¢»î¤·¤Ë¤ÍŽ£¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤¹¤ë¤ÈŽ¤3¿Í¤ÏÅÅÇ¾¶õ´Ö¤Ø¤È¥ï¡¼¥×Ž¡¤½¤³¤Ë¤ÏŽ¤Âô»³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤È¤È¤â¤Ë70%OFF¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äÂçÎÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Éñ¤¦¤ª¥È¥¯¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡Ž¢70%OFF!?Ž£¤È¶«¤ÖÌÚÂ¼Ž¡¤µ¤é¤ËŽ¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â!?Ž£¤ÈÂ³¤Ž¤Ž¢¤³¤ó¤Ê¤â¤é¤¨¤ë¤Î~!?Ž£¤È¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óŽ¡Ž¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÄŽ£¤È¾®¼Ç¤¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÌÚÂ¼¤òÀú¤ë¤ÈŽ¤ÌÚÂ¼¤Ï¤Ä¤¤¤ËŽ¢¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¡¼¤¤!Ž£¤ÈËÜ²»¤ò¶«¤ÖŽ¡
¥é¥¹¥È¤ÏŽ¤Ž¢¥Þ¥ó¥¬Â¿¤¹¤®!¤ª¥È¥¯¤âÂ¿¤¹¤®!!Ž£¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËŽ¤ÌÚÂ¼¤ò°ú¤¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¥É¥ä´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾®¼ÇŽ¡¤½¤·¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿3¿Í¤¬Ž¤¤½¤í¤Ã¤ÆŽ¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢Ž£¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»Ž¤¥·¡¼¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëŽ¡¡Ú¾®¼ÇÉ÷²ÖŽ¤ÌÚÂ¼ÚåŽ¤ß·ÉôÍ¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛQ.º£²ó¤ÎCM¤ò½ª¤¨¤Æ´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡¾®¼Ç
º£²ó¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ÍŽ¡ß·Éô
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¾®¼Ç
É½¾ð¤È¤«Ž¤´ÆÆÄ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËŽ¤¾¡¼ê¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ(¼ÂºÝ¤Ë)¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇŽ¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª2¿Í¤È»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹Ž¡ÌÚÂ¼
¤â¤¦£³²óÌÜ¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¤°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬Ž¡ÁêÅö¿¼¤¤å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡ÄŽ¡ß·Éô
¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤ÍŽ¤CM»£±Æ¤Ã¤Æ1Æü¡Á2Æü¤À¤«¤éŽ¡¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É´ðËÜŽ¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏŽ¡ÌÚÂ¼
ÁêÅö¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹Ž¡ß·Éô
¤³¤Î2¿Í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤ÍŽ¤ÃÏ¤¬Ž¡»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èÉáÃÊŽ¡¤Ç¤â¤³¤Î2¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈŽ¤¥¹¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡¾®¼Ç
¤Ç¤âŽ¤ß·Éô¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥È¤¬°ìÈÖ´ÆÆÄ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡ÌÌÇò¤¤Ž¤¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ½¾ð¤È¤«Ž¡ß·Éô
¤½¤ì¤Ïß·Éô¤Îß·Éô¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É(¾Ð)¾®¼Ç
¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹(¾Ð)ß·Éô
¤¤¤ä¤¤¤äŽ¤¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ÍŽ¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î3¿ÍŽ¡Q. ¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎºîÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÉÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤«¤é¡ÉÁÛ¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½ÐŽ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¼Ç
¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?ß·Éô
¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?
¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤éŽ¡¾®¼Ç
¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ËŽ¤ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆŽ¤¥Ñ¤Ã¤È¶À¤ò¸«¤¿¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆŽ¤»ä¤³¤ì¤ÇÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆŽ¡ß·Éô
¤¤¤Ä¿©¤Ù¤¿¤Î?¤½¤ìŽ¡¾®¼Ç
Â¿Ê¬½ÐÀè¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆŽ¡»äÂç¤¤¤¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ëÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¤ÇŽ¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ(¾Ð)Ì¤¤À¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¤¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Î¾×·âŽ¡ß·Éô
¤Þ¤À»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤?
¤½¤Î»þ¤ÏŽ¡¾®¼Ç
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)ß·Éô
¥Ð¥ì¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤è¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
¸«¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ž¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤óŽ¤¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Á¥ç¥³¤Ù¤Ã¤È¤ê¤Ä¤±¤Æ(¾Ð)¾®¼Ç
¤±¤Ã¤³¤¦ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹Ž¡ß·Éô
¤¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¾®¼Ç
¤¢¤¢¡Á!!ß·Éô
¤¤¤ä¤¤¤ä¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤âŽ¤¤½¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í(¾Ð)ÌÚÂ¼
¤ªÃãÌÜ¤À¤±¤É¤ÍŽ¡ß·Éô
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤±¤É(¾Ð)¾®¼Ç
(¤ª2¿Í¤Ï)¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?ÌÚÂ¼
(ºÇ¶á)¥á¥À¥«¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤ÆŽ¤¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆŽ¡ÃÕµû¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¥á¥À¥«¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¤¼Â¤Ï¥¨¥Ó¤â»ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¤½¤·¤¿¤é¥¨¥Ó¤¬¤ÍŽ¤¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤ÆŽ¡¥¨¥Ó¤¬Íñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«Ž¤¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤ÆŽ¡·ë²ÌŽ¤10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤ëŽ¡¾®¼Ç
¤¨¤§¤Ã!ß·Éô
¤¹¤´¤Ã!ÌÚÂ¼
ºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¥Ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥À¥«¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¾®¼Ç
¤¨¤Ã!?
Èá¤·¤¤¡ÄÌÚÂ¼
º£¥Þ¥¸¤Ç¥á¥À¥«¤Ï¥é¥¹¥È1É¤¤Ç¤¹Ž¡¾®¼Ç
³ÖÎ¥¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ!ß·Éô
Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤è¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
Æñ¤·¤¤¤ÎŽ¤»ô¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËŽ¡ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â´Þ¤á¤ÆŽ¤¤â¤ÎÀ¨¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¤ÍŽ¡ºÇÂçµé¤ËÈá¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð!ß·Éô
³Ø¤Ó¤À¤è¤ÍŽ¡¾®¼Ç
(ß·Éô¤µ¤ó¤Ï)¤¢¤ê¤Þ¤¹?ß·Éô
²¶¤â¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤1¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤ÊŽ¤Ê¡²¬¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬Ž¤Ž¢º£ÅÙ¤ÎÅÚÍËÆüŽ¤Åìµþ¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž£¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤ÆŽ¡Ž¢ß·Éô¤µ¤ó¥á¥·¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ž£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆŽ¡¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¤¤¤¤Å¹¤ò(Í½Ìó)¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆŽ¢²¿¿Í¤«Â¾¤Î¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤èŽ£¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Ç5¿Í¤°¤é¤¤Ž¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÂ¿©²°¤µ¤ó¤Î¸Ä¼¼¤ò²¶¤¬¼è¤Ã¤¿¤¾¤Ã¤ÆŽ¡Ž¢¤¸¤ã¤¢ÅÚÍËÆü¤ÊŽ¤²¿»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤À¤¾Ž£¤Ã¤ÆÁ´Éô(¾ÜºÙ¤ò)Á÷¤Ã¤ÆŽ¡¤ÇŽ¤¤½¤Î»þ´Ö¤ËÅÚÍËÆü¹Ô¤Ã¤¿¤éŽ¤²¶1¿Í¤À¤Ã¤¿Ž¡¾®¼Ç
¤¨¤Ã!?ß·Éô
10Ê¬¡Á20Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¤«¤éŽ¤¤½¤Î¸åÇÚ¤ËŽ¢¤¢¤ìŽ¤¤Þ¤À?º£¤É¤ÎÊÕ?Ž£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÁ÷¤Ã¤¿¤éŽ¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó!ÆüÍË¤Ç¤·¤¿Ž¡Ž£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆŽ¡ Ž¢¤¨¡¼!¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?Ž£¤Ã¤ÆŽ¡Ž¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤óŽ¤ß·Éô¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹Ž¡ÆüÍË¤Ç¤¹Ž¤ËÍ¹Ô¤¯¤ÎŽ¡¤À¤«¤éŽ¤º£¤Ï¤Þ¤ÀŽ¤Ê¡²¬¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹Ž¡Ž£¤Ã¤ÆŽ¡Ž¢¤¨¡¼!¤¸¤ã¤¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï?Ž£¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤éŽ¢¤¤¤äÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤ÏÁ´ÉôÆüÍË¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¤ß·Éô¤µ¤ó¤Ë¤À¤±ÅÚÍË¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹Ž£¤Ã¤ÆŽ¡Í½Ìó¤·¤¿¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤ÏÂ¿©²°¤Ç1¿Í¤ÇŽ¡¾®¼Ç
¤¨¤§¡¼¤Ã!ß·Éô
¤ä¤Ð¡¼!¤Ã¤ÆŽ¡¤½¤³¤«¤éµÞ¤¤¤ÇÅÔÆâ¤Ë¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò½¸¤á¤ÆŽ¡¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËŽ¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇŽ£¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)ÌÚÂ¼
Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ÍŽ¤¤Ç¤â²¿¿Í¤«¤ÏŽ¡ß·ÉôÍè¤¿!¤Ê¤ó¤È¤«5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆŽ¡¤½¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤ª»É¿È¤ò3¿ÍÁ°¤°¤é¤¤¤È¤«Ž¤¥µ¥é¥À2¿ÍÁ°¤È¤«Ž¤1¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ÆŽ¡¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤ÆŽ¡ÌÚÂ¼ ¾×·â!ß·Éô
¾×·âŽ¤¿Ì¤¨¤¿¤èŽ¡ÌÚÂ¼
ËÍ¤¿¤Á¤âº£ÅÙÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦?¾®¼Ç
¤½¤¦¤¤¤¦»þÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤!ß·Éô
(µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ê´é)ÌÚÂ¼
(Ï¢Íí)Íè¤Ê¤¤¤Ê¡¼!¤³¤ì¤Ï(¾Ð)¾®¼Ç
(Ï¢ÍíÀè¤ò)ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤ÍŽ¤¤Þ¤º(¾Ð)ß·Éô
¤½¤¦Ž¤¤½¤¦¤ÍŽ¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äµ÷Î¥¤ò¤ÍŽ¤½Ì¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í(¾Ð)Q.º£Ç¯¤Î¤ªËß¤ÏºÇÂç9Ï¢µÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬Ž¤¤â¤·²ÆµÙ¤ß¤¬¤¢¤ì¤ÐŽ¤¤É¤ó¤ÊŽ¢ºÇÂçµé¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ£¤ÎÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«Ž¡¾®¼Ç
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é³¤³°¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
¤¤¤¤¤È»×¤¦!²Æ¤é¤·¤¤³¤³°¤È¤«¤¤¤¤¤«¤â¤ÍŽ¡SNS¤Ç¸«¤¿¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤¿å¤ËÉâ¤¯¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆŽ¡Í×¤ÏÁ¥¤ÇÃå¤¤¤ÆŽ¤°ìÅï¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤¿²¼¼¤¬ÃÏ²¼¤Ê¤ÎŽ¡ß·Éô
¤¨¤Ã?¿å¤Ç¤·¤ç?ÌÚÂ¼
¤½¤¦!ÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¿²¼¼¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤Á´Éô¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¿åÃæ¤Ê¤ÎŽ¡¾®¼Ç
¤Ï¤¡!³¤¤ÎÃæ!ß·Éô
¤¹¤´¤Ã!ÌÚÂ¼
¤É¤¦?¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«?¤½¤ì¤È¤â³§ÉÝ¤¤?¾®¼Ç
¤¤¤ä¤Ç¤âÌëÉÝ¤¤¤«¤âŽ¡ß·Éô
°ì½ÖÉÝ¤¤¤«¤â¤ÍŽ¡¾®¼Ç
ÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤¿»þ¤Ë¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤À¸Êª¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¤±¤Ã¤³¤¦¡Äß·Éô
4¡Á5ÆüÇñ¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤À¤±¤ÉŽ¤½éÆü¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤?¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë»þ?¤³¤Î½É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÎ¤Î»þ¤ÍŽ¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ë¤è¤Í(¾Ð)ÌÚÂ¼
¼«Ê¬¤Î²È¤¬º£¿åÃæ?¤Ã¤Æ¤Ê¤ë½Ö´Ö(¾Ð)¾®¼Ç
¤Ç¤â¤¹¤´¤¤Ž¤¤½¤Î¥Û¥Æ¥ëŽ¡¤¢¤È»ä¥â¥í¥Ã¥³¤Çµ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤ÆŽ¡ÌÚÂ¼
ÁÇÅ¨!¾®¼Ç
¤½¤ì¤âSNS¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤ÆŽ¤¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤Ïµ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆŽ¡¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿Ž¡ß·Éô
ÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤±?
¥â¥í¥Ã¥³¤Î¤Ê¤ó¤«?¾®¼Ç
¤Ê¤ó¤«Ž¤¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿(¾Ð)ß·Éô
¸ì×ÃÎÏ¡Ä¾®¼Ç
Àõ¤¤ÃÎ¼±¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó(¾Ð)ÌÚÂ¼
9Ï¢µÙ¤â¤¢¤ì¤Ð¤ï¤ê¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤À¤è¤ÍŽ¡µÕ¤Ë½ë¤¤²Æ¤À¤«¤éŽ¤´¨¤¤Àã¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?ß·Éô
Æî¶Ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¤¤¤¤è¤ÍŽ¡¾®¼Ç
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡ß·Éô
¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆÉ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
Æî¶Ë¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊŽ¡ß·Éô
¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢(¾Ð)ÌÚÂ¼
¥¢¥Þ¥¾¥ó¥í¥±¤È¤«¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¾®¼Ç
¤¢¡¼³Î¤«¤Ë!(¾Ð)ÌÚÂ¼
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤òÆÉ¤á¤ëŽ¡¥í¥±¤Ç¥·¡¼¥â¥¢Ž¤¤¢¤ê¤À¤è¤Í?¾®¼Ç
¤Ï¤¤(¾Ð)ÌÚÂ¼
9Ï¢µÙ¤¢¤ì¤Ð¥í¥±!¾®¼Ç
»Å»ö¤·¤ÆÏ¢µÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤(¾Ð)Q.º£²ó¤ÎCM¤ÎÃæ¤ÇŽ¢¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¡¼¤¤!Ž£¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬Ž¤ºÇ¶á¡É»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡û¡û¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÌÚÂ¼
¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?ËÍŽ¡ºòÆüº£Æü¤Ç¤¢¤ë¤ÎŽ¡¾®¼Ç
¤¨¤§¡¼!¶á¡¹Ž¡ÌÚÂ¼
¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤ËŽ¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«Ž¡¤¢¤½¤³¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¤¬Ž¤º£¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¿åÊ¬¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÈþÌ£¤¤¤ÎŽ¡ß·Éô
¿åÊ¬!?
Á´¿åÊ¬¤ÎÃæ¤Ç!?ÌÚÂ¼
Á´¿åÊ¬¤ÎÃæ¤ÇŽ¤¥Þ¥¸¤Ç1ÈÖÈþÌ£¤¯¤Æ!
¤â¤¦¤ÍŽ¤ºòÆü¤Ï¿ô¤¨¤¿¤é1Æü12ÇÕ¤¯¤é¤¤°û¤ó¤Ç¤¿Ž¡ß·Éô
¤ä¤Ð!¾®¼Ç
¤¢¤ì1¿Í2ÇÕ¤Ç¤¹¤è?ÌÚÂ¼
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Ž¡ß·Éô
¤¦¤ï¤Ã!
¤¢!
·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¾®¼Ç
½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¼!ß·Éô
¤¦¤ï¤Ã!(ÌÚÂ¼¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ)¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!ÌÚÂ¼
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Ž¡¾®¼Ç
(ÌÚÂ¼¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ)¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!ÌÚÂ¼
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆŽ¡ß·Éô
¤½¤ì²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤èŽ¡ÌÚÂ¼
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Ž¡ß·Éô
¤½¤¦¤¤¤¦³è¤¤¿¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤ÇŽ¤¶õ¤»þ´Ö¤ËŽ¢·ÝÌ¾¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤·¤Þ¤¹?Ž£¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤ÊÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿(¾Ð)¾®¼ÇŽ¤ÌÚÂ¼) (¾Ð)ß·Éô
³è¤¤¿¾ðÊó¤ò¤¯¤ì¤è(¾Ð)ÌÚÂ¼
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤Ž¤¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¾®¼Ç
¤¹¤´¤¤¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Îº£¤Ê¤¤¤ÊŽ¡ß·Éô
¤Ê¤ó¤«½¸¤á¤Æ¤ë¤È¤«?¾®¼Ç
¤¢¤ÃŽ¤¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È¤«¹¥¤¤ÇŽ¤1²ó¤Ç¤â²ó¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹Ž¡Á´ÉôÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤èŽ¡¤À¤«¤é½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦Ž¡ß·Éô
Ê¬¤«¤ëŽ¡¾®¼Ç
¤³¤Î´Ö¥±¥í¥í·³Áâ¤ò²ó¤·¤ÆŽ¤¤º¤Ã¤È¥¿¥Þ¥ÞÆóÅùÊ¼¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤ÆŽ¤²¿¸Ä½Ð¤ó¤Î?
¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)ÌÚÂ¼
¥À¥Ö¤Ã¤Æ¤ÍŽ¡¾®¼Ç
¥À¥Ö¤Ã¤Æ¥À¥Ö¤Ã¤ÆŽ¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)ß·Éô
Ê¬¤«¤ëŽ¤²¶¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°Ž¤¸¤¤¬¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ë(¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò¤·¤Æ)Ž¡¾®¼Ç
¤¢¡¼!¤«¤ï¤¤¤¤ß·Éô
¤ÇŽ¤¤¦¤Á¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ÎŽ¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë4É¤¤°¤é¤¤Ž¡Á´Á³½Ð¤Ê¤¤¤Í(¾Ð)ÌÚÂ¼
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤À(¾Ð)ß·Éô
Æñ¤·¤¤¤â¤ó¤ÇŽ¡¾®¼Ç
¤À¤«¤éÌµÍß¤Î¿Í¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)ß·Éô
¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦Ž¤Ê¬¤«¤ëŽ¡¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë(¾Ð)¾®¼Ç
¤Ï¤¤(¾Ð)ß·Éô
¤ÇŽ¤½Ð¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í(¾Ð)¡ãµæ¶Ë¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡äQ.¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼?A:ºÇÂçµé¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤À¤±¤É°ìÈ¯²°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼B:ºÇÂçµé¤ËÃÏÌ£¤À¤±¤ÉºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ã²óÅú¡ä¾®¼Ç¢ªBŽ¤ÌÚÂ¼¢ªAŽ¤ß·Éô¢ªAß·Éô
¤ª¡¼!³ä¤ì¤¿!¤¤¤ä¤¤¤äŽ¤A¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤?¾®¼Ç
¤¨¡¼?ß·Éô
ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤Þ¤º¤Ê¤¤(¾Ð)¤½¤ó¤ÊÇØÉé¤¨¤Ê¤¤(¾Ð)Â¾¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ë¤·Ž¤¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¾®¼Ç
¥ê¥¢¥ë¡¼!(¾Ð)ß·Éô
¥Ð¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ÆŽ¤¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤ÊŽ¡ÌÚÂ¼
¤½¤Ã¤«Ž¤¤Ç¤âËÍ¤â¶á¤¤¤ÊŽ¡»£±Æ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦Ž¡¤¿¤À¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â½Å¡¹Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇŽ¤¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ÉÇÉ¼ê¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ž¡ß·Éô
Ê¬¤«¤ëŽ¤¤½¤¦¤½¤¦Ž¡ÌÚÂ¼
¤À¤«¤éA¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉŽ¤(¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ)B¤Ï²¿¤Ç?¾®¼Ç
¼ä¤·¤¤Ž¡ÌÚÂ¼
¤Ê¤ë¤Û¤ÉŽ¤Àè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬?¾®¼Ç
¤Ï¤¤Ž¡¼«Ê¬¤¬ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¤½¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æß·ÉôŽ¤ÌÚÂ¼
¤¢¡¼!¾®¼Ç
1¥¯¡¼¥ë°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éŽ¤Ž¢¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ£¤È¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤±¤ÉŽ¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇŽ¡¿Í¸«ÃÎ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇŽ¡ß·Éô
¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ÍŽ¡¾®¼Ç
¤¤¤ä¤¤¤ä(¾Ð)ß·Éô
²¶¤ÏµÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á(A)¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬³ÚŽ¡Á´Á³Ž¤ºÇ°Ãý¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Þ¤¹(¾Ð)¾®¼Ç
¤Ç¤â¤³¤Ã¤Á(A)¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
¤¤¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤ÉŽ¤¤³¤Ã¤Á(B)¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤èŽ¡¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë(¾®¼Ç¤¬)Ž¡ß·Éô
°ìÎ®¤ÎÌò¼Ô¤À¤èŽ¤¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÏŽ¡¾®¼Ç
¤¤¤ä¤¤¤äŽ¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡ãµæ¶Ë¤Î¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¥¸¥ã¥Ã¥¸¡äQ:Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¥ä¥ó¥¡¼ÃË»Ò¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤éŽ¤¤É¤Á¤é¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë?A (ÌÚÂ¼):¥°¥¤¥°¥¤¤¯¤ë²¶ÍÍ¤À¤±¤É¤Ê¤¼¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×Ž¢¤ªÁ°Ž¤¥ª¥ì¤Ë¹û¤ì¤Æ¤ó¤À¤í?´ÑÇ°¤·¤Æ¥ª¥ì¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¤èŽ¡Ž£B(ß·Éô):ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É°ìÅÓ¤ÊÄ¾µå¥¿¥¤¥×Ž¢¥ª¥ìŽ¤¤º¤Ã¤È¤ªÁ°¸«¤Æ¤¿Ž¡¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤Ž¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ìŽ¡Ž£ÌÚÂ¼
Ž¢¤ªÁ°Ž¤²¶¤Ë¹û¤ì¤Æ¤ó¤À¤í?´ÑÇ°¤·¤Æ¥ª¥ì¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¤èŽ¡Ž£¾®¼Ç
¤ª¤©¡¼¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼(¾Ð)ß·Éô
¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê(¾Ð)ÌÚÂ¼
¤¸¤ã¤¢ß·Éô¤µ¤ó¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž¡ß·Éô
¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡Ž¢²¶Ž¤¤ªÁ°¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿Ž¡¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤Ž¡ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ìŽ¡Ž£(ÂÀ¤¤À¼)¾®¼Ç
²½¤±Êª?(¾Ð)ÌÚÂ¼
²½¤±Êª·Ï?ß·Éô
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í?°ìÅÓ¤Ê¥¿¥¤¥×(¾Ð)¾®¼Ç
¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤¹¤è(¾Ð)ß·Éô
¥ä¥ó¥¡¼¤À¤±¤ÉŽ¤¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤Î°ìÅÓ¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤·¤ç?ÌÚÂ¼
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥´¥Ä¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?(¾Ð)ß·Éô
¤½¤ì¤¬¶¯¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤ä¤Ä¤À¤«¤éŽ¡¾®¼Ç
³Î¤«¤ËÇÉ¼ê¤ÊÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É(¾Ð)ß·Éô
¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤ÆŽ¤5m¤°¤é¤¤¤¢¤ëŽ¡¾®¼Ç
5m¤â¤¢¤ë¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤(¾Ð)ÌÚÂ¼
³Î¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¹¤´¤¤¤ï¡¼(¾Ð)¾®¼Ç
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¹¤´¤¤Ž¡ß·Éô
Íê¤à!¾®¼Ç
¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦Ž¤¤â¤¦¤À¤Ã¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤(¾Ð)ß·Éô
¤¨¤§¤Ã?(¾Ð)¾®¼Ç
»äŽ¤ÀßÄêÅª¤Ë¤ÏŽ¤¥ä¥ó¥¡¼¤Ê¤Î¤Ë°ìÅÓ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹Ž¡¤À¤«¤é¥»¥ê¥Õ¸«¤¿»þ¤ÏŽ¢¤¢¤ÃŽ¤ß·Éô¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤«¤âŽ£¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¤¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²½¤±Êª¤Ç¡Ä(¾Ð)ß·Éô
¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È(¾Ð)¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¾®¼Ç
¤Ï¤¤Ž¤(Áª¤Ö¤Î¤Ï)ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡Äß·Éô
¤½¤¦¤«Ž¤¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ÊŽ¡¾®¼Ç
¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿!ÌÚÂ¼
¤ä¤Ã¤¿¤¢Ž¡¾®¼Ç
¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ž¡ÌÚÂ¼
¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤¿¤«¤éŽ¡ß·Éô
¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«Ž¡¾®¼Ç
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)ß·Éô
¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤íŽ¡Q:¤Ò¤È²Æ¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¹ðÇò?A(ÌÚÂ¼):µ÷Î¥´¶¶á¤á¤Î´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×Ž¢¤³¤Î²Æ¤Î»×¤¤½ÐŽ¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÉôŽ¤²¶¤Ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤?Ž£B(ß·Éô):ÁÇÄ¾¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×Ž¢²Æ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Í!¡¦¡¦¡¦·¯¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤«¤ÊŽ¡Ž£ÌÚÂ¼
Ž¢¤³¤Î²Æ¤Î»×¤¤½ÐŽ¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´Éô²¶¤Ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤?Ž£¾®¼Ç
¤¦¤ï¡¼!¤¤¤¤!¤Á¤ç¤¦¤À¤¤!¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íß·Éô
¤Ê¤Ë!?¤µ¤Ã¤¤È¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦Ž¡¾®¼Ç
¥¥ã¥é¤¬Á´Á³°ã¤¦Ž¡ÌÚÂ¼
ß·Éô¤µ¤ó!¾®¼Ç
Íê¤ß¤Þ¤¹¤è¡¼(¾Ð)ÌÚÂ¼
¡ØÁÇÄ¾¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¡ÙŽ¤¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹(¾Ð)ß·Éô
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÍŽ¡Ž¢²Æ¤Ã¤Æ¡ÄŽ£(ÂÀ¤¤À¼)¾®¼Ç
°ã¤¦!°ã¤¦°ã¤¦(¾Ð)ß·Éô
¤½¤ì¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦(¾Ð)¾®¼Ç
¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È»×¤¦Ž¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤(¾Ð)ß·Éô
¹Ô¤¤Þ¤¹! Ž¢²Æ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Í!¡¦¡¦¡¦·¯¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤«¤ÊŽ¡Ž£¾®¼Ç
¤«¤ï¤¤¤¤!ß·Éô
Îø¤ò¤Þ¤À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÍŽ¡ÌÚÂ¼
½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ž¤¤Ä¤¿¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤Þ¤¿(¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ¡)¾®¼Ç
³Î¤«¤ËŽ¤¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤Ž¡¤±¤É¡Äß·Éô
¤É¤Ã¤Á!?¾®¼Ç
(Áª¤Ö¤Î¤Ï)ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤Ê¡¼Ž¡ÌÚÂ¼
¤ä¤Ã¤¿¡¼!!ß·Éô
¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¾®¼Ç
ß·Éô¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¥ê¡¼¥É¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ëŽ¡°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ž¡(ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ê¤é)»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦Ž¡ß·ÉôŽ¤ÌÚÂ¼ ¤¢¤¡¡¼!¾®¼Ç
ËÍ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬Ž¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡ß·Éô
³Î¤«¤Ë¤ÍŽ¡¾®¼Ç
¤³¤ì¥»¥ê¥Õ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¤ÍŽ¡(ß·Éô¤µ¤ó¤Î)¤ª¼Çµï¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿!ß·Éô
¤¢¤ÃŽ¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¤³¤ÎCM¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž¡¾®¼Ç
»ä¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Î¿·CM¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡ß·Éô
Ž¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥óŽ£ÊÓ¤Ç¤ÏŽ¤¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥¬Â¿¤¹¤®¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆŽ¤ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤«¤éÁÛ¤¤½Ð¤ÎºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹Ž¡ÌÚÂ¼
Ž¢3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ž£ÊÓ¤Ç¤ÏŽ¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¶Ã¤Ž¢¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¡¼¤¤!Ž£¤ÈËÍ¤¬¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡Á´°÷
¤¼¤ÒŽ¤¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!