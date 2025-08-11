広瀬すず 男子バスケットボール代表をノリノリで熱烈応援！アリーナで誰よりも輝いていた女優オーラ

巨匠も絶賛

祈るような仕草から、得点が決まると両手をあげバンザイ！ チャンスにノリノリも、好機を逸(いっ)しズッコケ苦笑い――。

会場でバラエティ豊かな表情をみせたのは、女優の広瀬すず（27）だ。7月19日に『ららアリーナ 東京ベイ』（千葉県船橋市）で行われたバスケットボール男子日本代表の強化試合でのこと。テレビ朝日SPブースターとして会場を訪れた広瀬のチャーミングな応援もあってか、日本はデンマークに69対64で勝利した。

「広瀬さんは、中学３年生まで部活に所属していた大のバスケ好きとして有名です。’23年夏に沖縄で開催されたＷ杯や昨夏のパリ五輪を、現地観戦し話題となりました」（スポーツ紙担当記者）

広瀬のバスケ愛を考えれば、熱烈な応援ぶりも納得だろう。一方で、本職の女優業でも評価はうなぎ上りだという。芸能リポーターの長谷川まさ子氏が語る。

「今年１月に配信され大ヒットしたNetflixドラマ『阿修羅のごとく』について、監督の是枝裕和(これえだひろかず)さんが彼女を『完璧な状態で現場に来た』と絶賛していました。セリフもパーフェクトで、ワンテイクからほぼNGなしだったそうです」

バスケ会場でも撮影現場でも、女優・広瀬は誰よりも輝いていた。

