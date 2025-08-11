

【画像】ピョピョさんの描いた背景画。細部に至るまで緻密に書き込まれている

日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。

第4回は、アニメ業界で働くミャンマー出身のピョピョ・ヤダナさんにお話を聞いた。

「アニメ業界って、すっごくブラックなんですよ！」

ピョピョ・ヤダナさんは実感を込めて言う。日本でおそらくただひとり、アニメ業界で働くミャンマー人だ。

親しみやすいサバサバ系女子といった印象の彼女は、ネイティブとほとんど変わらない流暢な日本語であれこれとぶっちゃけてくれたわけだが、最初に入った会社がとにかくしんどかったのだと苦笑いをしながら話す。

勤務は週6日。深夜まで仕事は続く

「夜の11時50分くらいに帰ろうとしたら、ほかのスタッフさんから『お前もう帰んの!? 甘いよ、ほかのスタジオはみんな徹夜してるよ』って言われたこともありますね」

深夜までの勤務が週6日。たった4人の社員で5本のアニメの背景を描き続けた。

「アニメ1話に背景はだいたい300枚あるんです」

それが5本も重なっている。そしてアニメはだいたい週1回の放映だから、毎週1500枚ほどの背景画を生産している会社だった。ピョピョさんも毎日30枚ほど描きまくっていたという。

それがどれだけたいへんなのか業界シロウトにはわからないが、「ほかの会社は1日3枚くらいですよ」と言うから、ピョピョさんの会社はなかなか過酷だったようだ。

「それに毎日、社長に怒られていました」

ピョピョさんの描いた背景を社長がチェックするのだが、よく「なんでこういう描き方をするのか」「ちゃんと考えて描けよ」と2時間ほどもネチネチ説教を食らい、描き直して見せたらまた怒られ……パワハラ気質の会社でもあった。また「外国人だから厳しく当たられる」と感じることもあったそうだ。

「カーテンの形がおかしいって怒られたんですが、それは私が描いたものじゃなかったんです」

誰がどういうカットを描いたのかはリスト化され整理されている。そこにはカーテンを担当したのは同僚の日本人女性だと記されていた。それを示すと社長は黙ってしまった。日本人女性が怒られることはなかった。

そんな理不尽がありながらもアニメ業界に食らいつき、がんばってきたのは、やっぱりアニメが、描くことが好きだから。

ピョピョさんはそのために、日本にやってきたのだ。



休日は同じ業界で働く友人の日本人とDiscord（チャットアプリ）で愚痴を言い合うのだとか（画・ピョピョさん）

アニメ専門学校の学生は8割が外国人

ミャンマー最北カチン州出身のピョピョさんは、子供の頃からテレビで流れる日本のアニメにのめりこんだ。

「セーラームーンとか、ドラえもんとか、NARUTOとか。とくにNARUTOが好きで、家の壁にサスケと私が手をつないでいる絵を描いてお母さんに怒られたりしてました」

すっかりアニメの虜になった娘を見て、父は言った。

「そんなにアニメが好きなら、日本に行って勉強してみたらどうだ」

幸い、親戚筋が日本に住んでいて、そこの世話になれば両親としても安心だ。

「じゃあ行くよ！」

即決した娘はまず最大都市ヤンゴンの日本語学校で言葉を学び始めた。たったの1年でJLPT（日本語能力試験）最高難度の「N1」を取得したというのだから恐れ入る。

これは日本企業への就職や大学への留学などにも用いられている指標で、N1のテストは日本人だって難しい。

そして2018年3月、念願の日本にやってきて親戚の家に行くよりも前に、空港から直行したのは秋葉原であった。

「オタクのおじさんたちがバッグに缶バッジびっしりつけてるの見てすげーとか、メイドカフェの子たちが看板持って立ってるの見てかわいーとか思って」

日本語学校を経てアニメの専門学校に進学

まずは高田馬場の日本語学校でさらに語学を磨き、それからアニメの専門学校へ進学。

「アニメをつくるために必要な技術すべてを学ぶんです。キャラクターをどう動かすか、背景、撮影、アフレコ……」

驚いたのは学生の大部分が外国人だったこと。

「私のクラスは60人だったんですが、そのうち48人が外国人。ほとんどが中国人で、ベトナム人が少し。ミャンマー人は私だけ（笑）」

むしろ日本人のほうが少ないのだが、その理由を「アニメがブラックな業界だということが日本人にはよく知られているからでは。それに日本のアニメが大好きで、日本で学びたいって外国人が多いからかも」とピョピョさんは推測する。

国籍も文化も違うクラスメイトと机を並べ、知識や技術を学びつつ、仲間同士で協力して一本のアニメを完成させることが授業の目標だ。

しかし、日本人は日本人、中国人は中国人、ベトナム人はベトナム人で固まってしまい、ピョピョさんの居場所はない。仕方なく入れてもらった中国人グループではみんな中国語で話すから、ぜんぜんついていけない。ボッチであった。

「だから、すごく病んでましたね」

先生に相談してみたところ、実は同国人だけのグループにはいたくない日本人、中国人、ベトナム人もいて、その人たちと混成チームをつくってアニメ制作に改めて向き合うことになった。しかし、これまたうまくいかない。

「すぐケンカしちゃうんです。アニメつくるときって絶対ケンカするんですよ。私はこれを描きたい！ いやいや、こっちのほうがいい！ 自分のつくりたいものと違う！ って」

方向性の違いというやつであろうか。モノづくりに対する熱意やこだわりが強いのは良いことではあると思うのだが、ピョピョさんチームも少しずつ分裂していってしまったのだとか。

酔っぱらいに絡まれながらアルバイトもがんばる

ピョピョさんは専門学校に通いながら、アルバイトにも精を出した。両親からの仕送りはあったが、生活のためにも働く必要があった。

「コンビニ、焼肉屋、ファミレス、お弁当をつくる工場、焼鳥屋……いろいろやりましたよ」

タウンワークのアプリを活用して外国人OKのところを探し、当然だが日本語で書かれた内容を理解し入力して、面接にこぎつける。

酔っぱらいのおじさんたちが多い店でホールスタッフとして働いていたときは、しょっちゅうからかわれた。

「私、名前が『ヤダナ』なんですけど、名札を見て『ヤダナって本名？ マジで？ やだなー（笑）』なんて」

人の名前に対してなんて失礼な、とも思うがピョピョさんは「まあ、でも悪い人たちじゃないっすよ」と笑う。

「アルバイトができるのって学生のうちだけです。就職したらできない。だからいろいろやってみたかったんです」

そんなわけで多くの職種にチャレンジしたというが、このポジティブさが異国で生き抜いていける理由なのかもしれない。

同級生は”脱落者”続出だったが…

専門学校は2年目に入ると、ピョピョさんの周りにも変化が訪れた。

自分がかかわったアニメが放映後にSNSで話題になっているのを見ると「私が参加した作品をちゃんと見てくれる人がいるんだ」と、やりがいを感じるそうだ（画・ピョピョさん）

（室橋 裕和 ： ライター）