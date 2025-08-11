11日午前6時40分、福岡管区気象台は大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報を発表しました。



熊本県では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があるため、11日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。



熊本県と長崎県では、線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続いています。



福岡県・佐賀県・大分県でも、引き続き11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





雨量を詳しく

熊本県熊本地方に大雨特別警報が発表されています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため九州北部地方では、11日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの記録的な大雨の影響により、増水している河川では氾濫が発生する恐れがあり、土砂災害の危険度が高まっている所では、12日にかけて少しの雨でも土砂災害が発生する可能性もあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。降り始めからの降水量が500ミリを超えている所があるなど、九州北部地方では記録的な大雨となっています。また、山口県、福岡県、長崎県では24時間降水量が観測史上最大となっている所もあります。

降り始め（6日午後5時）から11日午前5時までの降水量は、アメダスによる速報値で次の通りです。



■山口県

下関市竹崎386.0ミリ

宇部322.0ミリ



■福岡県

宗像452.0ミリ

福岡市小呂島407.0ミリ



■大分県

日田市椿ヶ鼻268.0ミリ

日田市三本松264.5ミリ ※欠測値を含む



■佐賀県

鳥栖224.0ミリ

佐賀空港213.5ミリ



■熊本県

甲佐592.0ミリ

山都町原585.0ミリ



■長崎県

雲仙岳457.5ミリ

壱岐市芦辺379.0ミリ



11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県30ミリ

福岡県80ミリ

佐賀県50ミリ

長崎県80ミリ

大分県70ミリ

熊本県80ミリ



11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県100ミリ

福岡県250ミリ

佐賀県150ミリ

長崎県250ミリ

大分県200ミリ

熊本県250ミリ



12日午前6時から13日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県60ミリ

福岡県60ミリ

佐賀県50ミリ

長崎県80ミリ

大分県50ミリ

熊本県50ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下の通りです。



■福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 11日昼前にかけて

■熊本県 11日昼過ぎにかけて



土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。