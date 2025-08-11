福留光帆、絶大な信頼を置くクロちゃんの素顔を暴露 ゲスト絶句のエピソードも
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、11日深夜放送のテレビ朝日系『くりぃむナンタラ』（深0：15 ※一部地域を除く）に出演する。
【写真】クロちゃんの素顔を暴露する福留光帆
今回は、クズ芸人でおなじみのクロちゃんのイメージアップ企画『クロちゃんを知ろう！』。数々のクズエピソードで注目を集めているクロちゃんにもきっと良いところがあるはず…ということで、有田哲平の進行で、クロちゃんに関する問題をクイズ形式で出題。世の人々に“ゲスではないクロちゃん”を知ってもらうべく、深掘りしていく。
解答者は、数々の番組で何度も共演している上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒー。そして、クイズの正解発表は、いま一番クロちゃんをよく知っている人物・福留光帆が担当する。毎日連絡を取り合って人生相談をするほど、クロちゃんに絶大な信頼を置く福留が暴露する知られざる素顔とは。
「メンタルモンスターのクロちゃんが言われて一番傷つくことは？」という問題に、「まだまだ女性への執着がすごそう」というナダルは、女性から言われたキツイひと言を予想。しかし、福留が発表した正解は、意外なものだった。また、「クロちゃんが思う人生で一番の失敗は？」では、上田をはじめ解答者たちを混乱の沼に陥れた“重要人物”の存在が明らかになる。
さらに、「クロちゃんが女性マネージャーに厳しく言っていることは？」では、ヒコロヒーが「これはほんまに知らなかった！」と絶句するエピソードが飛び出し、上田も思わず「なんで唯一の教えがソレなんだよ！」と猛ツッコミ。福留も「私も口酸っぱく言われています」と語ったクロちゃんの教えとは。ほか、「クロちゃんの宝物」、さらにはこれまでにない恋愛を語るなど、知られざる一面が次々と暴かれていく。
