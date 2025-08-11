セ・リーグのDH制導入は「日本野球の目覚め」　韓国メディアはNPBが選んだ“変化”に驚き「先を行っているのは韓国」

セ・リーグでのDH制導入によって巨人や阪神などあらゆるチームの戦術は大きく変化すると考えられる(C)Getty Images

戦い方を変化させる新ルールの導入が話題を呼んだ。去る8月4日、セ・リーグは理事会を開き、2027年からDH制を導入することを発表した。

決定までに時間を要した感は否めない。DH制は、22年から両リーグでの同ルールが採用されたMLBはもちろん、日本でも東京6大学野球、そして高校野球でも来春センバツからの導入が決まっており、いわば「球界の一般常識」的な見方は強まっていた。

そうした中で、最後の最後まで頑なに導入を拒んでいたセ・リーグがついに変わる。これには、日本国内はもちろん、隣国でも驚きの声が広まった。

1982年の国内リーグ発足時からDH制をはじめていた韓国のスポーツメディア『OSEN』は、セ・リーグでの導入について「『投手も打席に立たなければならない』という伝統を固持してきた日本のセントラルリーグがついに変化を選んだ」と強調。「彼らは野球の原型を守ると頑なに拒否をしてきたが、グローバルの波に逆らえなかった」と野球界の国際化が進む中で、セ・リーグが変化を選ばざるを得なかったという見解を寄せた。

そして、同メディアは重い腰を上げたセ・リーグのDH制導入によって「日本の野球はようやく目覚め、伸びをする段階になった」と論じている。