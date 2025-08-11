◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)

イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にT-モバイル・パークにて開催。イチロー氏は英語で約13分のスピーチを行いました。

マリナーズカラーのネクタイとスーツ姿で登場したイチロー氏。永久欠番となるナンバー「51」が刈り込まれた外野を歩いてステージへ向かうと、集まったファンから大歓声と拍手が送られました。

マイクの前に立ったイチロー氏は冒頭、「What's up Seattle?(シアトルのみんな、調子はどうだい？)」と呼びかけ、一際大きな歓声が球場を包みました。

7月28日のアメリカ野球殿堂入り表彰式典でもスピーチをしたことに触れ「2週間で2度も英語スピーチをするなんて、いったい誰のアイデア？」とジョークを飛ばしたイチロー氏。その後も代名詞となった“レーザービーム”の際の実況をモノマネで披露するなど、集まったファンを沸かせました。

スピーチ終盤ではセレモニーを見守ったマリナーズの現役選手たちへイチロー氏がメッセージを贈りました。「今年のチームには素晴らしいチャンスがあります。(中略)勝たなければならないというプレッシャーはあるでしょう。でも、勝利というものは常に難しく、プレッシャーなしには訪れません。プレッシャーを受け入れ、その中で最高のパフォーマンスをどう発揮できるかを考えてください」と熱く語りかけます。

そして「もうヒットやレーザービームの送球で助けることはできませんが、私の意志と願いは常に皆さんと共にあります。私は皆さんの力になりたいからこそ、毎日球場に足を運んでいます。その瞬間に備えてください。きっと掴み取れるはずです」と、チームの勝利を祈願しました。