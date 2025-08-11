お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が10日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。ダイアン・津田篤宏（49）が同期の人気芸人と仲が悪いことを暴露した。

今回は新企画「ゴルフサドンデス」が放送された。同企画は3つの難関ショートホールに挑戦し、ホールごとに最も打数の多かった者が即脱落となる緊張感あふれるサドンデス形式での勝負となっている。

挑戦したのはベストスコア88を誇る津田のほかに15、16年に賞金女王に輝いたプロゴルファーのイ・ボミや、ベストスコア70のキングコング・梶原雄太、ベストスコア87のモノマネ芸人・たむたむの4人。

1stホールで梶原、たむたむが1打でグリーンに乗せると、津田は「今まで正直プレッシャーも何もなかったけど、さすがに緊張してきた」と渋い表情。これにVTRを見守っていた大悟が「ゴルフで負けるん嫌やねんな。津田も」とコメント。

続けて「津田はホンマに…いらち（短気）やからな」とし「元々、梶原と津田なんか仲悪いから」と同期で仲が悪いことを暴露。さらに「最近津田が売れ出してから（梶原が）しゃべってくるようになったんも腹立つらしい」と明かして相方・ノブとかまいたちの2人を笑わせた。