――野村さんはシドニーオリンピックで2連覇を果たした後、2年ほど、「引退か、現役続行か」を見つめる充電の期間を設けています。そして「アテネオリンピックで3連覇を目指す」と現役続行を決め、ブランクから復帰した直後の試合で、野村さんは5位に終わります。その後も結果は振るわず……しかし日本代表から外されたことで、「プライドを捨てて吹っ切ることができた」と語っていますよね？

――野村さんはシドニーオリンピックで2連覇を果たした後、2年ほど、「引退か、現役続行か」を見つめる充電の期間を設けています。そして「アテネオリンピックで3連覇を目指す」と現役続行を決め、ブランクから復帰した直後の試合で、野村さんは5位に終わります。その後も結果は振るわず……しかし日本代表から外されたことで、「プライドを捨てて吹っ切ることができた」と語っていますよね？

「プライド」の功罪

はい。私は、プライドには「持つべきプライド」と「捨てるべきプライド」の2種類があると考えているのですが、その考えに至ったのが、アテネオリンピックに向けて始動した2002〜2003年でした。

アトランタで初めて金メダリストとなってから、シドニーで2連覇するまでは、「俺は金メダリストの野村なんだ」というプライドが自分を奮い立たせてくれ、強くしてくれた自覚がありました。

ちょうど、選手としても脂が乗り切っている時期で、やればやるほど強くなっていきました。実力の伴ったプライドは、己をさらに大きくしてくれます。私は大きな自信を味方に、シドニーで2連覇を果たすことができました。

しかしシドニーの後、私はアテネオリンピックを目指すべきかどうか悩み、充電期間に入ります。2年間の休養を経て、「アテネで3連覇を目指す」と決意。復帰したのですが、しばらくは散々な試合が続きました。

「俺はオリンピック2連覇した野村なんだ」というプライドを胸に練習を再開し、試合に立ったのですが、そこで初めての感情が襲ってきたのです。

組むのが怖い。投げられたくない。投げられる姿を周りに見られたくない――自分より8つほど年下で、格下であるはずの相手を前に抱いたのは、自分でもコントロールできないほどに大きな恐怖心でした。

結果、私は、腰を引いて逃げまくる無様な柔道に終始します。そして最後には結局、投げられて一本負け。そのような試合が続き、世間からは「野村は終わった」の声が聞こえてくるようになりました。

どん底に落ちたことで、3連覇に必要なことが見えてきた

「アテネで3連覇を目指す」どころか、アテネオリンピックの出場すら危うい現実を突きつけられ、世間からも冷めた目で見られ、あまりのストレスで”円形脱毛症”ができるほどのどん底の中で、私は考えました。

アテネオリンピックに出場し、オリンピック3連覇を成し遂げるためには何が必要なのか。「俺はオリンピック2連覇した野村なんだ」というプライドを捨てることです。

アトランタからシドニーまでの自分を支えてくれた「実力の伴ったプライド」とは違い、今の自分が持っている「俺はオリンピック2連覇した野村なんだ」というプライドは、「実力の伴っていないプライド」。いわば「見栄」にすぎません。

その見栄が、「組むのが怖い、投げられたくない、投げられる姿を周りに見られたくない」という邪念を生み、今の自分の弱さにつながっているのです。

ただでさえ、シドニーから年齢を重ねて体力は衰え、さらにブランク明け。そのうえ思考が見栄に支配されていては、勝てるわけがありません。

どん底に落ちたからこそ、素直にそう思えたのです。そして、「アテネで3連覇するためには、今は負けてもいい。ただその負けに意味を持たせるのが大切」と思えるようになりました。

すべての力を出し切って負けたなら、新たな課題が見えてくる。今の自分の本当の弱さ、そして本当の強さも見えてくる。「負け」自体は決して悪いものではないと思うようになったのです。

そして、「今は負けてもいい」と思えたことで、「組むのが怖い、投げられたくない、投げられる姿を周りに見られたくない」という邪念が消え、本来の攻撃的な柔道、前に出る柔道が戻ってきました。

もうひとつ、自分を取り戻す過程で見えてきたのは、「今まで自分が柔道を向き合ってきた姿勢」、「今まで柔道にかけてきた時間」、そして「これから自分が歩もうとしている道」に対するプライドは、捨てる必要がないということです。

というより、世の中の大多数の人から「野村は終わった」という目で見られる中で、このプライドを持っていないと、自分の心のバランスが保てなかったといったほうが正確かもしれません。

しかし、この確かなプライドを再確認できたことで、どん底の状態のなかでも強い気持ちを取り戻すことができました。

「実力の伴っていないプライド」を捨て、自分の歩みに対する「確かなプライド」を手に入れ、私は「アテネで3連覇する」という目的に向かって邁進することができました。

そして2004年8月14日、私はついに、アテネオリンピックで、柔道史上初の「オリンピック3連覇」を成し遂げることができたのです。（野村忠宏さん／談）

