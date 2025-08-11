◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)

イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にT-モバイル・パークにて行われました。

セレモニーにはマリナーズの背番号「51」の先輩で、5度のサイヤング賞を獲得し殿堂入りを果たしているランディ・ジョンソン氏も出席。共に同じ背番号を背負って活躍した2人をたたえ、51番はイチロー氏とジョンソン氏の「ダブル永久欠番」となることが発表されています。イチロー氏はそのジョンソン氏も見守る中で約13分の英語スピーチを披露しました。

イチロー氏はスピーチの冒頭で、同じくマリナーズの永久欠番プレーヤーであるケン・グリフィーJr.氏の「俺はシアトル・マリナーズであることを誇りに思う」という言葉を引用。続けて「もう一人、私が心から感謝している人がここにいます」とジョンソン氏に言及しました。

「彼は、私がシアトルに来るずっと前から『51番』を背負っていました。彼の寛大さがなければ、私はここでその番号をつけることはできなかったでしょう。私は日々準備を怠らず自分の信じることを貫けば、ランディが築いた51番の名誉を守れると信じてきました」とジョンソン氏への感謝と51番への敬意を表したイチロー氏。

そして「マリナーズが51番を永久欠番にすると決めた時、私たち2人それぞれのために別々の式典を行ってくれることにしてくれました。今日、ランディが私の式典に来てくれたことに感謝しますし、来季の彼の式典に、私は喜んで出席します」と、2026年に予定されているジョンソン氏の永久欠番式典へ出席することを約束しました。

当初、ジョンソン氏のことを敬意を込めて“ジョンソンさん”と呼んでいたというイチロー氏。親しくなった今は“ランディ”呼びに変わったことを明かしました。

そして「いつか、51番を背負ったマリナーズの二人として、キャッチボールができると嬉しいです。ありがとう、ランディ」とジョンソン氏へ温かなメッセージを贈りました。