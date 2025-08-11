なんと、原子核が「くびれて、ちぎれる」…それまで「あり得なかった現象」に、女性科学者が与えた「衝撃の説明」の中身

「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

今回は、先にご紹介したオットー・ハーンが見出した現象に、「核分裂」に対する物理学的な解釈を与えたリーゼ・マイトナーの見解を見てみます。

ちょうどその頃、「サイクロトロン」がアーネスト・ローレンスによって実現されたこともあり、この後の原子核物理学は次の段階へと急速に進むことになります。

核力と電気力のバランスがもたらす「原子核の安定」

電気を帯びていることを「帯電している」という。原子核の構成粒子である陽子は、電気的にプラスに帯電している（だから“陽”子とよばれる）が、中性子は帯電しておらず、電気的にプラスでもマイナスでもなく中性である。

プラスであれマイナスであれ、帯電している粒子はある電気の量を持っている。陽子のようにプラスに帯電している粒子はプラスの電荷を有しているといい、電荷の量は電気の量となる。

核のまわりを回っている軽い電子は、マイナスの電荷を有している （陽子は電子よりも圧倒的に重く、電子の重さの2000倍近い！）。

電荷を有している粒子のことを「荷電粒子」という。したがって、陽子と電子は荷電粒子であるが、中性子は荷電粒子ではない。

この事実は、原子核内には陽子間の電気反発力に打ち勝つような、電気力よりもっともっと強い引力、すなわち核力がはたらいていることを示唆している（核力は湯川秀樹によって初めて解明された）。つまり、原子核内には、電気力による反発力と核力による引力とが同居しており、核力のほうが電気反発力に打ち勝っていることで、原子核は安定な状態を保つことができ、壊れてしまうことはない。

核力は電気力よりずっと強い力であるが、電気力とは異なって至近作用しかしない（核力の至近作用）。一方、電気力は至近作用のみならず、遠距離作用もする。

前回の記事の末尾で触れた水滴の話に戻ると、水滴が球形になるのは表面張力によるものである。表面張力は、水滴表面の面積を最小にしようとし、その結果、表面積が最小の形である「球」となる。

そこに外部から熱が入り込むと、水滴はエキサイトして表面が振動し、球形を保てなくなる。球形以外の形をとると、その表面積が増えるので、表面張力が面積を最小にするようにはたらく。

同じことが原子核にもいえる。

原子核の表面には、核力による表面張力がはたらいている。そのため、水滴と同じように原子核は球形となる。問題は、原子核に中性子1個が入り込むとどうなるかということである。

ここでマイトナーとフリッシは、「たかが中性子1個を吸収したぐらいでウラン原子核は壊れてしまうのか」という疑問に答えられるだろうと推測した。

マイトナーとフリッシが考えた「核分裂の説明」

外から入ってきた中性子から余分なエネルギーを得た原子核の表面は、水滴と同じように振動する。その振動は、原子核の中心あたりに「くびれ」を生じさせ、原子核には二つのふくらみができてピーナッツ型になることが考えられる。こうなると、くびれを境にして原子核が二つに分かれる。

この二つのふくらみの部分の中には陽子が入っているため、二つの間は電気反発力がはたらき、互いにしりぞけ合う。

一方、核力による表面張力は、このくびれを境して二つの部分を寄せつけて、元の球形に戻そうとする方向にはたらくが、外から入ってきた中性子のエネルギーがある程度以上大きいと、原子核の振動は激しさを増し、くびれはさらに発達して、ますます細くなっていく。

くびれを境にしてできた二つのふくらみの間には遠距離作用の電気反発力がはたらいているが、くびれが極端に細くなって二つの間の距離が大きくなると、至近作用しか及ぼさない核力による表面張力は急に弱まり、電気反発力を押さえ切れなくなる。やがてくびれは切れてしまい、二つの部分は互いに反対方向にすっ飛んでいってしまう。

これが、マイトナーとフリッシの考えた核分裂の説明であった。

サイクロトロン」の活躍

フェルミは、コロンビア大学の地下にあるパピン・ホールで核分裂確認実験に取りかかるべく、大学院生を含む何人かの物理学者たちと核分裂実験グループを結成した。

1939年当時、コロンビア大学には「サイクロトロン」とよばれる荷電粒子加速装置が建設されていた。

サイクロトロンは1929年から1930年にかけて、カリフォルニア大学バークレー校でアーネスト・ローレンス（1901〜1958年）が発明したもので、陽子などの電気を帯びて いる粒子（荷電粒子）を円状に加速する装置である。

サイクロトロン内で荷電粒子を加速すると円状にグルグルと回り、半周回るたびに（半回転ごとに）そのスピードが増加する。回転数の増加にともなって、その荷電粒子の運動エネルギーも増加していき、最後には高エネルギーの荷電粒子となる。

この高エネルギー荷電粒子をターゲット物質にぶつけてやると原子核反応が起こり、その反応から中性子を叩き出すことができるのである。

たとえば、重陽子（重水素の原子核で、陽子1個と中性子1個からなる）をサイクロトロンにかけて加速し、それを水素にぶつけてやると中性子が発生する。

つまり、加速させる荷電粒子とターゲット物質を適当に選べば、サイクロトロンは中性子発生装置となりうるのである。

核分裂が中性子によって引き起こされる以上、核分裂実験には中性子源が必要不可欠となる。サイクロトロンの発明をきっかけに、その後ーー特に第二次世界大戦後に、続々と大規模な荷電粒子加速装置が開発・建設され、高エネルギー物理学に大きく貢献することとなった。

物質の構造や、その構成要素である粒子の構造が、より細かいレベルで解明されるようになったのである。

サイクロトロンの発明により、アーネスト・ローレンスは1939年度のノーベル物理学賞受賞者となった。

小規模な学会での、大いなる発表

コロンビア大学でフェルミらがおこなった核分裂確認実験は、中性子源としてサイクロトロンを使用することを除けば、コペンハーゲンでフリッシがおこなった実験と事実上同じである。

コロンビア大学の実験グループ員の中にハーバート・アンダーソン（1914〜1988年）という若い大学院博士課程の学生がいたが、アンダーソンは核分裂に異常なほど興味を抱き、精力的に実験装置の組み立てや実験に取り組んだ 。

1939年1月、つまりボーアとフェルミがニューヨークにやってきた月の26〜28日の3日間にわたって、ワシントンDCで理論物理学の学会が開催されることになっていた。研究テーマは低温物理学に限られていたが、ボーアもフェルミもこの学会に出席することになっていた。

フェルミは大学院生のアンダーソンに核分裂確認実験を任せることにし、実験を指示してワシントンDCの学会に出かけていった。アンダーソンは、コペンハーゲンでのフリッシの実験など知る由もなかったが、フリッシとまったく同じ現象を観測したのである。

アンダーソンは早速、ワシントンにいるフェルミに電話をして実験結果を報告したが、このアンダーソンの実験はアメリカ合衆国における初の核分裂確認実験となった。これにより、ボーアもフェルミも、確信を持って学会で核分裂の話を披露できることになった。

この学会の規模は大きくはなかったが、それでもノーベル賞受賞者を含む錚々（そうそう）たるメンバーが集まっていた。うずうずしていたボーアは、学会初日の1月26日に早速、核分裂の話を披露し、フェルミもそれに追随して核分裂実験の重要性を強調したが、出席者のほとんどは、まだ核分裂について何も知らなかったようである。

しかし、当時の物理学界で親分格であったボーアと、ノーベル賞を受賞したばかりのフェルミの話には重みがあり、マスコミの注目も集めて、アッという間にニュースは広まった。これを機に、核分裂に関する数多くの学術論文が発表されるようになり、世界中の物理学者たちの間に核分裂現象が知れわたっていったのである。

