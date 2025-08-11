¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¤ä»²±¡Áª¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¹¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤òÈ¼¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÀÊ´¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¡»ãÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë......¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³ºÇ¶á¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¶§°¤Ê»ö·ï¤¬Ï¢Â³Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸Ä¡¹¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¡ÖÀþ¡×¤Ç·ë¤Ù¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤òÊì¿ô¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÑÅÙ¤ä¶§°¤µ¤¬Í°Õ¤Ë°Û¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ê¸¡¾Ú¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÉô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡¢Ì±Â²¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡×Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡¢¥â¥¶¥¤¥¯±Û¤·¤Ëü¥¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿ü¥¤Î¾ìÌÌ¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤¿³°¹ñ¿Í¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾ï¼±¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ê¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÉÔ¹¬¤Ë¤â¸í²ò¤äÁê¸ßÉÔ¿®¤¬À¸¤¸¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¶¿¤Ë½¾¤¨¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÇÓ½ü¤ÎÏÀÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Ï¤ä¤Ï¤êÀ¯ÉÜ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±À©ÅÙ¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î»ö¼Â¾å¤½¤ì¤Ë½à¤¸¤¿¡ÖÀ©ÅÙ¡×¤ä¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾©Îåºö¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤Î³°¹ñ¿ÍÎ®Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¼è¤ê¤¢¤¨¤º·ÐºÑÅª¤Ê²¸·Ã¤ÏÍß¤·¤¤¡¢¤·¤«¤·¼Ò²ñ¤È¤Î°Õ¼±¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸å²ó¤·¡½¡½¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤¬¹½Â¤Åª¤ËÊú¤¨¤ë·ÐºÑÌäÂê¤Î½Ð¸ý¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤¿Í¿ÅÞ¤Ë·àÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Í¾ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¤ÎÍ×µá¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤êÂ»¤ò¤»¤ºÆðÃåÎ¦¤µ¤»¤ë¡×¤°¤é¤¤¤¬´Ø¤Î»³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥×¥¢¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¡¢ÉÏº¤ÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤ËÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¹½Â¤²þ³×¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÃË½÷¤Î´°Á´¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡Ê²È»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤ÎÊ¬Ã´50¡ó¤º¤Ä¡¢ÄÂ¶â³Êº¹¥¼¥í¡Ë¡¢¢Êñ³çÅª¡¦ÊñÀÝÅª¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¡¢£ÇÀÀ¯¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²þ³×¡¢¤¶µ°éÀ©ÅÙ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ÊÆÃ¤Ë±Ñ¸ì¤ª¤è¤ÓÍý·Ï¡Ë¤ÈÂç³Ø¤Ê¤É¤Ø¤Î¹ñ²ÈÅª¤ÊÅê»ñ......¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢²¾¤Ëº£¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤ä²þ³×¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËºÇÄã5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¸·Ã¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ°ÂÊÝ¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃËÀ¤Ë²È»ö¤ä°é»ù¡¢²ð¸î¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿È¯¤¬½Ð¤Æ¡¢À¤ÏÀ¤¬±ä¡¹¤È¤³¤¸¤ìÂ³¤±¡¢¶Ë±¦¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©