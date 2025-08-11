◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、10日男子シングルスの準々決勝が行われました。

日本勢では、張本智和選手（世界ランク4位）と戸上隼輔選手（世界ランク28位）が進出。張本選手は向鵬選手（世界ランク9位/中国）に4−2（11−13、11−6、7−11、11−7、11−6、13−11）で勝利し、ベスト4進出。戸上選手は王楚欽選手（世界ランク2位/中国）に1−4（7−11、11−5、7−11、5−11、3−11）で敗戦。

11日は準決勝と決勝。張本選手は、準決勝でジャー・カナク選手（世界ランク31位/アメリカ）と対戦。勝てば決勝で王楚欽選手とモーレゴード選手（世界ランク7位/スウェーデン）の勝者と対戦します。

【日本勢の今大会結果】

＜1回戦＞

戸上隼輔 3−0 ポレ（フランス）

松島輝空 3−2 イ・サンス（韓国）

張本智和 3−0 フィン・ルー（オーストラリア）

宇田幸矢 2−3 グロート（デンマーク）

篠塚大登 1−3 オ･ジュンソン（韓国）

＜2回戦＞

張本智和 3−0 シェルベリ（スウェーデン）

戸上隼輔 3−1 リンド（デンマーク）

松島輝空 1−3 モーレゴード（スウェーデン）

＜準々決勝＞張本智和 4−2 向鵬（中国）戸上隼輔 1−4 王楚欽（中国）