【卓球】早田ひな＆大藤沙月はベスト8敗退 ベスト4は中国勢が独占＜WTTチャンピオンズ横浜･女子シングルス＞
◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)
卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は、10日女子シングルスの準々決勝が行われました。
日本勢では早田ひな選手（世界ランク13位）と大藤沙月選手（世界ランク9位）が進出。
早田選手は陳幸同選手（世界ランク3位/中国）に2−4（11−6、11−6、7−11、9−11、7−11、4−11）。大藤選手は孫穎莎選手（世界ランク1位/中国）に0−4（1−11、5−11、7−11、9−11）で敗退。日本勢は準々決勝で姿を消しました。
準決勝進出は孫穎莎選手、石洵瑶選手、陳幸同選手、王芸迪選手の4人と、中国勢が占めています。
【日本勢の今大会結果】
＜1回戦＞
橋本帆乃香 3−0 鄭怡静（台湾）
大藤沙月 3−0 ジー・ミンヒュン（オーストラリア）
伊藤美誠 3−0 黄怡樺（台湾）
張本美和 3−2 シン･ユビン（韓国）
早田ひな 3−1 シャオ･マリア（スペイン）
＜2回戦＞
早田ひな 3−2 張本美和
大藤沙月 3−0(棄権) チャン･リリー （アメリカ）
伊藤美誠 2−3 石洵瑶（中国）
橋本帆乃香 1−3 孫穎莎（中国）
早田ひな 2−4 陳幸同（中国）
大藤沙月 0−4 孫穎莎 （中国）