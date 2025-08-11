FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん（28）が10日、モバイルバッテリーのレンタルサービスのイベントに登場。いまSNSでバズっている楽曲について、驚きを明かしました。

仲川さんが登場したのは『”U22割“キャンペーン発表会』。モバイルバッテリーのレンタルサービス『ChargeSPOT』全国キャンペーンのアンバサダーとして、メンバーの真中まなさん（26）、早瀬ノエルさん（21）らと出席しました。

モバイルバッテリーにちなんで、エネルギーがチャージされる瞬間を聞かれた仲川さんは「ライブです。この間の『さいたまスーパーアリーナ』もムービングステージで前から後ろまで行ったんです」と、3周年を記念して開催されたライブを振り返り、「遠くにいるファンの人たちも近くで見ることができて、みんなすごく笑顔で私たちのことを応援してくれたりして、“たくさん頑張ってきて良かったな”っていう気持ちにもなるので、いつもみんなには元気をチャージしてもらっています」とファンへ感謝を伝えました。

またFRUITS ZIPPERは現在、2023年にリリースされた楽曲『ぴゅあいんざわーるど』がSNSでバズり中。2年前にリリースした楽曲が人気になっていることについて「曲自体もすごく楽しくてみんなノリやすい曲で、ファンの人も大好きな曲なんです」と話し、続けて「まさか“日本全土World Wide”の、そこだと思っていなくて本当にびっくりなのと、私たちも大好きな曲がこうやってバズってくれるのはすごくうれしい気持ちでいっぱいです」とその部分の振り付けを踊りながら喜びを語りました。