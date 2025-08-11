「また違う服着てて笑った」「流石すぎます」パレス鎌田大地、タイトル獲得後の集合ショットでまた注目の的に！今度はスーツではなく…「めちゃかっこいい」「やはり早く帰りたいのか」
現地時間８月10日、聖地ウェンブリーで開催されたコミュニティ・シールドで、FAカップ王者のクリスタル・パレスが、プレミアリーグを制したリバプールと対戦。２度のビハインドを追いつき、２−２で迎えたPK戦で３−２と勝利。同タイトルを初めて手にした。
ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、しかし右膝付近を気にして、ピッチに座り込み、29分で無念の退場となった。
大事には至らなかったようで、試合後は歓喜の輪に加わり、表彰式やスタンドでのトロフィーリフト参加。ひとまずファンを安堵させた。
再び話題となったのが、そのいでたちだ。早々にピッチを後にしたこともあり、一人だけ長袖のパーカーを着用していたのだ。
鎌田と言えば、昨シーズンのFAカップ優勝の際、ロッカールームで撮影された集合写真で、ひとりだけスーツを着ていて、小さくない反響を呼んだ。後に、日本代表MFは、ピッチ上で１時間以上も祝っており、祝賀会の場所も知らされずに家族が待っていたから先に着替えたと理由を説明していた。
今回は、負傷交代のせいではあるが、またユニホームではない格好で集合写真に写り込む様子に、ファンからは次のような声が上がった。
「パーカー姿めっちゃ良いな！？」
「流石すぎます」
「スーツちゃうんかい」
「今度はパーカー」
「怪我だから仕方ないけど、また鎌田周りと違う服着てて笑った」
「１人だけパーカー黒ズボンの鎌田めちゃかっこいい。ちゃんと勝利に貢献したのに力抜けてる」
「前半で交代しちまった鎌田大地はジャージに着替えてるがやはり早く帰りたいのか」
途中交代でも、またまた異彩を放った鎌田だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】また鎌田の服装が話題！歓喜のパレス集合ショット！
ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、しかし右膝付近を気にして、ピッチに座り込み、29分で無念の退場となった。
大事には至らなかったようで、試合後は歓喜の輪に加わり、表彰式やスタンドでのトロフィーリフト参加。ひとまずファンを安堵させた。
鎌田と言えば、昨シーズンのFAカップ優勝の際、ロッカールームで撮影された集合写真で、ひとりだけスーツを着ていて、小さくない反響を呼んだ。後に、日本代表MFは、ピッチ上で１時間以上も祝っており、祝賀会の場所も知らされずに家族が待っていたから先に着替えたと理由を説明していた。
今回は、負傷交代のせいではあるが、またユニホームではない格好で集合写真に写り込む様子に、ファンからは次のような声が上がった。
「パーカー姿めっちゃ良いな！？」
「流石すぎます」
「スーツちゃうんかい」
「今度はパーカー」
「怪我だから仕方ないけど、また鎌田周りと違う服着てて笑った」
「１人だけパーカー黒ズボンの鎌田めちゃかっこいい。ちゃんと勝利に貢献したのに力抜けてる」
「前半で交代しちまった鎌田大地はジャージに着替えてるがやはり早く帰りたいのか」
途中交代でも、またまた異彩を放った鎌田だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】また鎌田の服装が話題！歓喜のパレス集合ショット！