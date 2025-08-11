辻希美の長女・希空、“初めての妹”を抱っこ「ままありがとう そして本当にお疲れ様！」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が、10日までにインスタグラムを更新。8日に生まれたばかりの妹を抱っこする姿を公開した。
【別カット】生まれたばかりの妹の前で手を重ねる希空たち
希空が投稿したのは、8日に生まれたばかりの妹を抱っこするオフショット。写真には、笑顔で小さな赤ちゃんを抱く彼女の姿が収められている。
投稿の中で希空は「7人家族になりました」と報告し「私にとっては初めての妹です」とコメント。さらに「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！」とつづり「ままありがとう。そして本当にお疲れ様！」と出産した母・希美を気遣っていた。
■希空（のあ）
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
