¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡È¼£ºÑ¡ÉÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢Âç±«¤ÎÃæ¤Ç¶¸µ¤¤Î¥À¥ó¥¹¡¡¥Í¥Ã¥È¿ÌÙþ¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÍÍ¡×
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè30²ó¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬Âç±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤éÌ´Ãæ¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¡ªÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÍÍ¤ËÍÙ¤ê¶¸¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ±«¤òÍá¤Ó¤ë¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼£ºÑ¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡È¸øµ·¤ÎÀ¯¤Ë»²²è¤·¤Ê¤¤¤«¡É¤È½ñ¤¤¤¿Ê¸¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼£ºÑ¤ÈÄê¿®¡£¼£ºÑ¤¬°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é°Õ¼¡¤ËÈ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äê¿®¤âÈéÆù¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²«É½»æ¤Î¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ù¤¬Çä¤ì¡¢¹Ì½ñÆ²¤Ï³«Å¹°ÊÍè¤ÎÂçÀ¹¶·¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¶¸²Î»Õ¤È³¨»Õ¤¬¶¨¶È¤·¤¿¶¸²Î³¨ËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡È¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡É¤È±½¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿²ÎËá¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ò¡¢º£¤¬Çä¤ê»þ¤ÈÈ½ÃÇ¤·µ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÕ½Å¤ÏËí³¨¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÎËû¤Ï²áµî¤Îµ²±¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õ¼¡¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡ÖÂß¶â²ñ½êÎá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢²è´üÅª¤¹¤®¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËËë¿Ã¤äÂçÌ¾¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè30²ó¤Î½ªÈ×¡¢¼£ºÑ¤Ï²°Éß¤ÎÃæ¤«¤éÂç±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»±¤â¤µ¤µ¤º¤ËÄí¤Ø½Ð¤Æ¡¢ÉÔ°Õ¤ËÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯Ãæ¡¢¼£ºÑ¤ÏÁà¤ê¿Í·Á¤ÎÍÍ¤ËÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ºÑ¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÁ´¿È¤Ç±«¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö»þ¤¬¡ÄÍè¤¿¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼£ºÑ¤¬Âç±«¤ÎÃæ¤ÇÉñ¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö°¤¤Í½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¸µ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤ÅÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡¢¼£ºÑ¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¡ªÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÍÍ¤ËÍÙ¤ê¶¸¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ±«¤òÍá¤Ó¤ë¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼£ºÑ¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡È¸øµ·¤ÎÀ¯¤Ë»²²è¤·¤Ê¤¤¤«¡É¤È½ñ¤¤¤¿Ê¸¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼£ºÑ¤ÈÄê¿®¡£¼£ºÑ¤¬°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é°Õ¼¡¤ËÈ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äê¿®¤âÈéÆù¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õ¼¡¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡ÖÂß¶â²ñ½êÎá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢²è´üÅª¤¹¤®¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËËë¿Ã¤äÂçÌ¾¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè30²ó¤Î½ªÈ×¡¢¼£ºÑ¤Ï²°Éß¤ÎÃæ¤«¤éÂç±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»±¤â¤µ¤µ¤º¤ËÄí¤Ø½Ð¤Æ¡¢ÉÔ°Õ¤ËÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯Ãæ¡¢¼£ºÑ¤ÏÁà¤ê¿Í·Á¤ÎÍÍ¤ËÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ºÑ¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÁ´¿È¤Ç±«¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö»þ¤¬¡ÄÍè¤¿¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼£ºÑ¤¬Âç±«¤ÎÃæ¤ÇÉñ¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö°¤¤Í½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¸µ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤ÅÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡¢¼£ºÑ¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¡ªÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÍÍ¤ËÍÙ¤ê¶¸¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£