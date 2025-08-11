『19番目のカルテ』倉科カナ、回想シーンの純白ドレス姿に称賛続々「綺麗すぎない？」「かわいい」
松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話が10日に放送され、回想シーンの中で倉科カナ演じる早智のウエディングドレス姿が映し出されると、ネット上には称賛の声が相次いだ。
【写真】ネット称賛！倉科カナの純白ドレス姿
健康診断で糖尿病が発覚した安城耕太（浜野謙太）は、妻・早智に付き添われて内科に通院中。食事管理を徹底し、毎回病院にも付き添うなど、夫を熱心にサポートしてきた早智だったが、半年が経っても、耕太の検査結果は一向に良くならない。
しかも、当の本人である耕太はどこかひと事のようで治療に消極的。イライラが募る早智は、ついに主治医の鹿山（清水尋也）の指導が悪いと病院にクレームを入れる。
一方、面倒ごとが大嫌いな鹿山は“自分の評価を下げられたらたまらない”と、安城夫婦の診察を総合診療科に丸投げすることに。そこで依頼を受けた徳重（松本）は“夫の耕太を鹿山が診て、妻の早智を滝野（小芝風花）が診る”という診療方針を提案する。
しかし、滝野はどこか総合診療医を見下している鹿山と反りが合わず言い争いに発展。一方、安城夫婦の間の溝も深まっていく…。
そんな第4話の回想シーンでは、結婚式を挙げた耕太と早智の控え室での一幕が描かれるという展開に。早智を演じる倉科のウエディングドレス姿が映し出されると、ネット上には「綺麗すぎない？」「美人すぎる」「あらあらまぁまぁドレス姿素敵―」「めっちゃくちゃかわいい」などの反響が集まっていた。
