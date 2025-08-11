日本テレビ系「Golden SixTONES」（日曜後9・00）が10日に放送され、VTRに登場したゲストにMCを務める「SixTONES」やゲスト出演した俳優の中村倫也（38）、女優の清野菜名（30）が衝撃を受ける場面があった。

ゲストに中村、清野を迎え、今回行われた企画は「そらジローチャレンジ」。同企画はそらジローが自らの限界に挑むため様々なことに挑戦し、「できる」「できない」を予想するクイズ。

2問目のVTRでそらジローが訪れたのは河川敷の野球グラウンド。そこで草野球が行われており、背番号1のユニホームを着た人物が打席に立っていた。そして、スイングした瞬間にカメラが後ろ姿から正面へと切り替わった。

打席に立っていたのは横浜、ソフトバンク、ヤクルトで通算2186安打をマークした内川聖一氏だった。まさかの人物の登場に「えぇー!?」「内川だ!?」「すげぇ…」とSixTONESのメンバーらは衝撃を受けた。

VTR後も内川氏の登場にどよめきが収まらないスタジオ。内川氏の出演理由について田中樹が「あまりバラエティーに出演されないんですが、そらジローの大ファンだった」と説明。まさかの理由に再びスタジオは衝撃に包まれ、そらジローと内川氏の笑顔の2ショットが映し出されると「めっちゃいい写真!」「かわいい」とほっこりしたムードが漂った。