タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が10日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。今年のフジテレビ系「有吉の夏休み」には活動休止中フワちゃんが出演しないと語った。

みちょぱは「最近の私はですね点、Xとかでも告知したんですけど、今年もハワイに行ってきました〜！毎年恒例の『有吉の夏休み』ですよ」と語った。

放送は9月6日の午後7時から4時間スペシャルということで「『2025 密着77時間in Hawaii』ということで、今回何とね、4時間スペシャルなんですよ」と言い「4時間見てくれる？みんな…飽きない？」と心配した。

また出演者について、男子メンバーを「いつもの有吉さん、ビビる大木さん、平成ノブシコブシ・吉村さん、アンガールズ・田中さん。新メンバーということで、前回はSnow Manの深澤君がいたんですけど、そこの枠になんと…さや香の新山さんという」と語った。

さらに「女子メンバーがね、去年までは、例のあの方がいたんですけど、その方も自然とちょっと…。ちょうど1年前ですよ。から、いろいろとあっていなくなってしまったので、今回は野呂佳代さんになりまして。ちょっと新しいメンバー…ちょっとと言っても、8割一緒だからさ」と言いながらも「ちょっと違うハワイになったんじゃないかなとは」と続けた。

フワちゃんは昨年8月4日にお笑いタレント・やす子のX（旧ツイッター）を引用し不適切な投稿をポスト。本人に直接謝罪したと報告したが「一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました」とし、同月11日から活動を休止している。