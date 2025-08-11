◆米大リーグ ブルワーズ７×―６メッツ（１０日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

メッツが１０日（日本時間１１日）、敵地のブルワーズ戦で５点リードを守れずに９回サヨナラ負けで７連敗。ナ・リーグ東地区首位のフィリーズに今季最多の５・５ゲーム差を付けられた。

初回、ソトの先制二塁打が飛び出し４回まで５点をリード。ところが４回にマナイアが３点を返されると、リリーフ陣がリードを守れず。同点の９回には抑えのディアスがコリンズにサヨナラ本塁打を浴びた。

オフに７億６５００万ドルの１５年契約という史上最高額で加入したＪ・ソトが不振のため、現地６日のガーディアンズ戦からこれまでの「３番」から「２番」に打順が上がった。これが功を奏して３試合連続アーチ。６日の本塁打は９回１死Ｇ・ウィリアムズのノーヒッター阻止。８日ブルワーズ戦は先制アーチ、９日は５回に勝ち越しアーチ、そしてこの日は先制二塁打と貴重な一打が続いているものの、いずれも空砲に終わっている。

ヤンキースともども投手陣の乱調で泥沼状態になっており、ニューヨークの野球ファンを嘆かせている。