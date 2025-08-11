◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦 聖隷クリストファー―西日本短大付（１５日・甲子園）

全国高校野球選手権１回戦（９日）で明秀学園日立（茨城）を５―１で下し、創部４１年目にして初出場初勝利を飾った聖隷クリストファーは１０日、奈良・大和高田市で練習を行った。快勝から一夜明け、決勝打を含む２打点を記録した江成大和左翼手（２年）が２回戦（１５日）の西日本短大付（福岡）戦での、さらなる活躍を誓った。

聖隷ナインは甲子園２勝目に向け、すでに気持ちを切り替えていた。歴史的１勝から一夜明けたこの日、午前９時から練習開始。１時間のトレーニング後に行った打撃練習では江成が力強いスイングを見せた。

６番打者は明秀学園日立戦の６回１死満塁で打席に立つと、二ゴロで勝ち越し点を奪取。さらに８回２死二塁の場面では、投手強襲の内野安打で２打点目を挙げた。ただ、１８４センチの左の長距離砲にとっては物足りない。「次はクリーンヒットでしっかり点を取る打撃をしたい」と誓った。

初勝利を飾った９日は、母・香奈さんの５３歳の誕生日だった。小学生高学年の頃に父・直樹さん（享年５１）を病で亡くし、以降、チームへの送迎はもちろん、キャッチボールや打撃練習のトス上げまでこなしてくれた。アルプスで声援を送り続けた母から試合後に「いい誕生日になったよ。ありがとう」とメッセージが届いた。息子は「日頃から僕のために頑張ってくれているので、勝利というプレゼントを渡せたのはうれしい」と、はにかんだ。

決して順風満帆ではなかった。昨秋は４番、今春は５番で出場。今夏の県大会も初戦は４番で臨んだが、県大会打率は２割１分１厘と振るわず、打順は６番に。悔しさで、涙したこともあった。それでも、仲間に「それで終わるな」と励まされ、「絶対に４番に戻る」と練習に打ち込んだ。静岡との決勝では無安打に終わり、その夜もバットを振った。努力家で親孝行の２年生が、次は鋭い打球で勝利の道を切り開く。（伊藤 明日香）

〇…初戦で１失点完投勝利を飾った高部陸投手（２年）はこの日、ノースロー調整。ランニング後に、下半身の使い方を意識しながらフォームを確認した。初勝利を飾った９日は喜びと、熱投による疲労からぐっすり眠りについたという。「まだ疲労は残っていますが、疲れを抜いていきたい」。来秋のドラフト候補として早くも注目を集めるが「注目されていると思うのですが、まず自分ができることをやっていくだけです」と謙虚に足元を見つめた。