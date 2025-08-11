気象庁は熊本県玉名市と長洲町に加えて、八代市と宇城市、氷川町にも「警戒レベル5」にあたる大雨特別警報を発表しました。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。

午前5時25分に新たに大雨特別警報が発表されたのは、八代市と宇城市、氷川町です。

これにより11日未明に、大雨特別警報が発表された玉名市と長洲町とあわせて熊本県内では5の市と町に大雨特別警報が出されています。

気象庁によりますと、これらの地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、災害がすでに発生している可能性が極めて高いということです。

熊本地方では、10日夜から線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降っていて、記録的短時間大雨情報が相次いで発表されるなど、危険な状況になっています。大雨特別警報は、5段階の警戒レベルのうち最も危険性が高い「警戒レベル5」にあたります。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保するように最大級の警戒を呼びかけています。

今後の雨の降り方によっては、他の市町村にも大雨特別警報発表の可能性があります。気象庁は、大雨特別警報の発表を待つことなく、自治体からの避難情報に従い、身の安全を確保してほしいと呼びかけています。