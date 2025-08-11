お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（73）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。劇場のトイレでの出来事を報告した。

巨人は「劇場でトイレに入ってたら.ノックも無しに.ガチャガチャと扉を開けようとする奴が」とか書き始め「使用中のマークが出てるのに…なので内側からノックを3回ゴン」としたという。

巨人は1951年11月16日生まれの73歳。「先輩は殆ど居ないので怒ったろっと思て、ロビーで待つと.出てきた男は！のりお兄さん」と、同じ51年生まれながら5月生まれの74歳。また、芸人デビューも巨人の75年に対し、70年と“先輩”のお笑いコンビ「西川のりお・上方よしお」の西川のりおだったと明かし「僕の顔を見るなり中からゴン強烈に叩かれたわ.誰やろ？」と続けた。

この投稿を見たお笑いタレントのビートきよし（75）は「のりお！」とコメント。巨人は「一応、軽く怒っときました」としている。

ほかにも「のりお師匠相変わらず元気だし、お茶目ですね」「のりおさんお元気で何よりですね」「面白いエピソード」「元気なお二人」などの声が寄せられていた。