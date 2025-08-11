8日に第5子次女を出産したタレントの辻希美（38）が10日、自身のブログを更新。産後の様子を明かした。

辻はまず「YouTubeのコメントで沢山のおめでとうのお言葉本当にありがとうございます 今回の出産は本当に言葉では表せないくらい幸せで夢のようなお産でした また出産前に戻ってあの時間をまた味わいたいと思う程幸せなお産でした 詳しくはいつか動画でお話しさせて下さい」と多くのコメントに感謝。

また、「ひとまず無事に出産を終え と思ったら今回は後陣痛にかなり悩まされております 後はおっぱい問題 産後は産後でやはり大変ですが赤ちゃんの可愛さが勝ってるから頑張れてます」とつづった。

愛娘を抱く写真も投稿し「もうこの写真見るだけでおっぱい痛い おっぱい痛い ではでは…今夜も母子同室 頑張ります」と続けた。

辻は07年に俳優の杉浦太陽（44）と結婚し、同年に第1子女児、10年に第2子男児、13年に第3子男児、18年に第4子男児を出産。女児はインフルエンサーとして活躍中の長女・希空（のあ、17）以来、18年ぶりとなった。