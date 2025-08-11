陸上・インターハイ 女子400メートル障害／札幌南・藤井楓音（3年）

ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子400メートル障害に出場した札幌南の藤井楓音（3年）。今大会で引退すると決め、挑んだ最初で最後のインターハイで完全燃焼した。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

◇ ◇ ◇

陸上競技人生、最後の日。10台のハードルに想いを込めた。

女子400メートル障害予選1組。2レーンから飛び出した藤井は3年間の成果をぶつけるように一台一台を越えていく。上位からは離されたが、丁寧なハードリングは最後まで崩れず、1分7秒15の組8着で駆け抜けた。

「すごく緊張していて……。大きく動くということが目標だったので、それをできなかったのはちょっと悔しいけど、最後まで自分の走りを意識して走り切れたのは良かった。やり切ったなという気持ちです」

広島の夏空にも負けない、晴れやかな笑みを浮かべた。

小2から競技を始めたが、中学は陸上部がなくソフトテニス部に所属。札幌南に進学し、陸上を再開した。

1895年（明治28年）創立、偏差値72で道内No.1とも言われる進学校。週5日の練習もメニューは自分たちで考え、自分たちで強くなる。「自分の疲労度や課題に合わせて練習も変えられるのが良いところ」。そんな主体性のある雰囲気と仲間が好きだった。

2年生の夏、タイムが伸びずに悩んだことがある。でも、チームメートはそれを分かっていて、敢えて普段通りに接してくれた。「気を使われないのがうれしかった。当時はつらかったけど、一緒に練習してきたからインターハイの舞台にも立てたと思う」

6月の北海道総体で5位入賞を果たし、全国の舞台に辿り着いた。

「『いつも通り』の再現が大切」 陸上競技から学んだ大切なこと

自由な校風に惹かれて進学し、3年間を過ごした札幌南。

「思った以上に自由で……。球技大会とかの行事も、みんな本当に楽しそうにやっている」と笑い、「いろんな個性を持った人がたくさんいるので、高校のうちにいろんな人と関われるのは利点かな」と感謝する。そんな学び舎で、再び励んだ陸上から学んだことは少なくない。

「競う人がいての競技だけど、私としてはいかにいつも通りを本番に出すか。『いつも通り』の再現が大切だと思っている」。過酷な400メートル障害も「練習した分だけうまくなる」と魅力を語る。レース直後、息を切らしながらでも思考を言語化する姿に知性を感じさせた。

部活生の終わりは受験生の始まり。この日で部活は引退し、机に向かう日々が始まる。

「部活に重きを置いてきたので、勉強に切り替えないと」。ただ、ちょっとくらい自分を褒めてあげてもいい。北海道に帰って、ご褒美にやりたいことを尋ねると「好きなものをたくさん食べたい。フルーツ狩りに行きたいです、いちご狩りとか」と高校生らしく笑った。

「ひとつひとつの練習はつらかったけど、大会が終わるごとに『陸上をやってきて良かった』と思える達成感があった」

全力でやり切ったから、次の挑戦にも全力を注げる。その達成感は、かけがえのない青春の財産だ。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）