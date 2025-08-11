WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の第4日が10日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子準々決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同9位の向鵬（中国）をゲームカウント4-2（11-13、11-6、7-11、11-7、11-6、13-11）で撃破し、最終日11日の準決勝に駒を進めた。

準決勝進出を決めた張本は、健闘を称えあうため、まず向鵬と握手。その後、ベンチの中国の監督に握手を求めたが、張本と目も合わせずにタッチをかわしただけだった。

試合後の取材で、張本は「いつも負けたらちゃんと握手してくれないんで、相手の監督が」とし、過去に世界1位の林詩棟を撃破した時も同じような対応をされたという。一方、張本が王楚欽に敗れた時などは、「（中国の監督は）自信を持って握手してくれる」と明かした。

卓球王国・中国のプライドがそうさせるのか。日本男子のエースは「もう少しリスペクトを持ってほしい。強いのは認めますけど、そういうのは良くないと思います」と話していた。



（THE ANSWER編集部）