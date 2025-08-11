

水に浮く小型EV「FOMM ONE」（写真：FOMM提供）

【画像】ライフジャケットは「ただ着ていればOK」じゃない → 水難事故で生き延びるための「フェリーアングル」とは？

近年の豪雨災害や内水氾濫の頻発により、都市に暮らす私たちの「移動」や「避難」も見直しが迫られている。日本各地で発生している甚大な水害を軽減するのに有効な策の1つが「浮く」ことだ。

浮くことは環境変化に適応し続けられる暮らし方の1つ。その視点で日本を見渡すと、すでにいくつもの「浮く技術」が萌芽していた。本稿では前後編の2回に分けて、住宅、自動車、そして人間について「浮く技術」の最前線をリポートする。

前編：ついに日本でも実用段階に入った！深刻化する《水害》を強靭に生き抜く｢浮く家｣の衝撃

（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

「命の時間」を稼ぐ選択肢

前編で紹介したように、住宅における“浮上型”の災害対策が注目される一方で、自動車の世界でも「浮く」ことを選んだ企業がある。電気自動車（EV）ベンチャーのFOMM（フォム）だ。

同社が開発した小型EV「FOMM ONE」は、水害時に“浮いて命を守る”ことを目的とした世界初の商用車両である。

設立の契機は、2011年の東日本大震災にある。創業者である鶴巻日出夫氏の母親は足腰が弱く、「もしまた津波が来たら、私はもう逃げられない」と語ったという。この言葉が、同氏の心に火をつけた。

「水に浮く車があれば、すべての人を救えるわけではないが、助かる命は確実にあるはずだ」――。こうして、2013年にFOMMを創業し、水に浮く電気自動車の開発をスタートした。

そのコンセプトは明快だ。「水害時に車内で命を守ること」。あくまで「水陸両用車」ではなく、「非常時に浮く」ことに重きを置いた設計である。

実際、FOMMの車は水上移動も可能だが、それは副次的な機能といってよいだろう。基本は24時間水に浸かっても沈まない構造を保ち、車内空間が命をつなぐ避難所になることを意図している。

FOMM ONEには前輪にインホイールモーターが搭載されており、ホイールの形状はタービンのように加工されている。これにより、車体が浮いた状態でも、前輪の回転によって水を取り込み後方へ押し出すことで、歩く程度の速度で水上を移動することができる。

もちろん、強い流れの中での操作は想定されていないが、流れのない冠水地域などでは車ごと緩やかに退避することも視野に入る。

FOMMが最初の生産拠点を構えたのはタイである。タイを選んだ理由は、部品供給網の整備、日本からのアクセスのよさ、そして何よりアジアモンスーン地帯における水害の多発性にある。

同社は「マイクロファクトリー」という概念を掲げ、東南アジア各国にフランチャイズ型の小規模工場を展開。現地生産・現地雇用によるモビリティー普及を目指した。

現在、FOMMは新型モデル「FOMM TWO」の開発を進めている。軽自動車サイズのデリバリーバン型EVで、従来のFOMM ONEよりも広い荷室と空間を確保し、より実用的な形で浮力・防水・災害対応のノウハウを継承している。2023年のジャパンモビリティショーで公開され、市場への本格参入も視野に入れられている。

FOMMの車は、災害に対する「自助」の選択肢を提示している。それは単なる浮力の実装ではなく、逃げられない人、逃げ遅れるかもしれない人の「命の時間」を稼ぐ選択肢である。

人間は浮きにくい、だから道具で浮く

住宅が浮くことで命を守る。1台の車が浮くことで浸水被害からの移動を可能にする。では、人間はどうか。

人間の体は自然には浮きにくい。水に入れば、服は水を含み、恐怖や緊張で呼吸も乱れる。体は沈み、動けなくなっていく。

水難事故が報じられるたびに、メディアは「浮いて助けを待とう」「ひざくらいの浅さなら大丈夫」「大人がいれば安心」などの情報を発信する。しかし、それらは安全につながるアドバイスだろうか。結論から言えば、こうした言説は誤解を招きやすく、場合によっては命を危険にさらすことすらある。

「浮いて待つ」はあくまで流れのない水面で有効な対応であり、水の流れが複雑な川では体を浮かせて待つこと自体難しい。

「ひざ下なら安全」も間違った思い込みだ。流速が0.5メートル毎秒を超えると、ひざ下でも足元に数キログラム単位の圧力がかかり、簡単に踏ん張りを失って流されてしまう。

さらに見落とされがちなのが「大人がいれば安心」だ。事故の実態を見ると、大人の水難事故は少なくない。年代別で見ると、大人の事故は総数の約4割を占めており、幼児から中学生までを含む子どもの合計（約25%）よりも多い。同行者別に見ると「大人のグループ」が最も多く、全体の約38%に達している。

だからこそ、頼るべきなのは「人間の浮力」ではなく「道具の浮力」だ。すなわち、ライフジャケットの活用である。

「考えて動くための余裕」を得る

河川財団・子どもの水辺サポートセンターの菅原一成・主任研究員が訴えるのは、ライフジャケットこそが最も現実的で効果的な命綱だということだ。

ライフジャケットは水に落ちた際に体を浮かせ、顔を水面に出しやすくすることで呼吸を確保する装備である。とくに川のように流れのある場所では、自力で浮き続けることは難しく、ライフジャケットがあるかないかで生存率が大きく変わる。

「ライフジャケットを着ていない状態では、息を吸い込んだ直後は少し浮きますが、すぐに沈みます。水中では呼吸もできませんし、結果的に体力を消耗して沈んでしまうのです」（菅原主任研究員）

近年では、意識を失っても顔を上に保ちやすい構造の製品もあり、水中での姿勢保持にも効果がある。また、子どもだけでなく大人の事故も多いため、年齢を問わず着用が勧められる。

ライフジャケットを着ていると、ただ浮かぶだけでなく、川の流れの中で「動ける余地」が生まれる。例えば、流れに対して体を斜め45度に向けて、岸へと移動する「フェリーアングル（斜め横断）」、あるいは足を下流に向けて障害物から身を守る「ディフェンシブスイミング（防御的な姿勢）」といった行動がそれだ。



流れに対して体を斜め45度に向けて、岸へと移動する「フェリーアングル（斜め横断）」

つまり、ライフジャケットは「浮くだけの装備」ではない。「考えて動くための余裕」をくれる道具でもある。川の流れを利用して自力で脱出するという主体的な行動へとつながる。その第一歩が、ライフジャケットを「着けている」という事実そのものなのである。

ライフジャケットはレジャーだけでなく、台風や大雨による浸水・洪水など、水害時の避難にも有効な装備である。浸水した住宅から屋根へ逃れた際、流されても浮力を確保できるかどうかで生存の可能性は大きく変わる。自治体や学校の一部では、避難備蓄品としてライフジャケットの導入も始まっている。

ライフジャケットは「生き延びる権利」の象徴

もちろん、ライフジャケットを着けていれば絶対に安全、というわけではない。天井に押しつけられるリスクのある家屋内での使用、ガードレールに挟まれる都市型の水害など、「浮く」ことが逆に危険になるケースもある。しかしそれでも、ライフジャケットがもたらす「浮くという選択肢」が、状況打開の力になることは確かだ。

浮く住宅、浮く車、そして、浮く人間──。人は水に浮くことはできないが、浮く道具は獲得できる。

移動手段が水に浮くこと、着用装備が行動の余地を与えることは、自然環境に合わせて身体と暮らしの形を組み替える、人間の能力の表れでもある。さらに都市化や気候変動によって水に沈むリスクが個人にまで及ぶ時代において、ライフジャケットは「生き延びる権利」の象徴でもある。

（橋本 淳司 ： 水ジャーナリスト）