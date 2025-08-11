1リッターで“30km”走る！ トヨタ最新「“5人乗り”小型セダン」がスゴイ！ 全モデルに「ハイブリッド」搭載した“ちょうどいい”ファミリーカー！ パワフルな加速も実現する「新カローラ」は新車227万円！

1リッターで“30km”走る！ トヨタ最新「“5人乗り”小型セダン」がスゴイ！

1966年の初代誕生以来、大衆車として進化を続けてきたトヨタ「カローラ」。

直近では一部改良モデルが2025年5月19日に発売されましたが、一体どのような進化を遂げているのでしょうか。

カローラの現行モデルである12代目は、2018年にハッチバックの「カローラスポーツ」が先行デビューし、その後2019年にセダンの「カローラ」とステーションワゴンの「カローラツーリング」が加わりました。

中でもセダンのカローラは、ボディサイズを全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mmと、海外仕様よりもコンパクトにまとめて、日本の道路事情に合わせた扱いやすい取り回しを実現。

最小回転半径5mを確保した、狭い市街地でも運転しやすい設計です。

プラットフォームにTNGA GA-Cを採用することで、剛性と乗り心地を両立させながら、低重心でスポーティな外観に仕上げられています。

インテリアは、薄くワイドなインストルメントパネルが開放感を演出。ベーシックなモデルでありながらスポーティなシートを備えるなど、使い勝手と質感を高める工夫が凝らされています。

また、デビュー当初から「ディスプレイオーディオ」が全車に標準装備され、スマートフォン連携によるコネクティッドサービスも利用可能でしたが、

その後も細やかな改良が重ねられ、2020年にはツートーンの外装色や「非常時給電システム」を追加し、2021年には「ペダル踏み間違い抑制機能」と「ナノイーX」を導入。

特に2022年の大幅改良では、ハイブリッドシステムの刷新、安全装備の拡充、「10.5インチディスプレイオーディオPlus」の採用など、パワートレーンから安全性能、コネクティッドの三本柱が大きく強化されました。

さらに「ドライブレコーダー」と「バックガイドモニター」も標準化するなど、商品力が大幅に向上しています。

そして2025年5月19日の改良では、これまでメーカーオプションだった装備を標準搭載。

最上級グレードの「W×B」には、「前方録画機能付きドライブレコーダー」「バックガイドモニター」、スマートフォンで解錠できる「デジタルキー」、そしてより高機能に進化した「ディスプレイオーディオPlus」が標準装備となり、最新のコネクティッドサービスをすぐに利用できるようになりました。

さらに、「G」グレードでは、後方からの接近車両を検知する「ブラインドスポットモニター」と「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」が標準化され、死角確認と後退時の衝突リスク低減を実現しています。

加えて、「G」グレードには切削光輝仕上げの「16インチアルミホイール」と「LEDフォグランプ」も標準採用。足元の精悍さと視認性を高めました。

そのほか今回の改良で最も注目すべき点は、全車がハイブリッド専用モデルになったことです。

従来モデルに設定されていた1.5リッターや1.2リッター直噴ターボの各ガソリンエンジンは廃止され、パワーユニットが1.8リッターハイブリッドに一本化されました。

このハイブリッドシステムは、モーター出力とインバーター効率を高めたことで、発進時に素早く力強いトルクを発生。

巡航時にはエンジンとモーターの緻密な協調制御によって、滑らかな加速と30.2km／L（ベースグレード）という優れた燃費性能を両立しています。

また4WDモデル（E-Four）は、後輪をモーターで駆動することで雪道や雨天時でも安定した走行を実現します。

高いエネルギー回生能力を発揮する下り坂での減速もスムーズで、街中から高速道路まで静かで快適な乗り心地を可能としました。

そのほか、オプションで「アクセサリーコンセント」を選択すれば、「給電アタッチメント」が標準で付属するため、万が一の停電時やアウトドアにおける電力供給にも対応可能です。

このように、安全性、利便性、環境性能の3点を高い水準に引き上げる改良を実施した、最新のカローラ。

車両価格（消費税込）は、2WDモデルが227万9200円からで、4WDモデルが336万6000円からの設定です。