

アムステルダム市内の水上の家（写真：Water Studio提供）

浮くことは環境変化に適応し続けられる暮らし方の1つ。その視点で日本を見渡すと、すでにいくつもの「浮く技術」が萌芽していた。本稿では前後編の2回に分けて、住宅、自動車、そして人間について「浮く技術」の最前線をリポートする。

なぜ巨大な建物が水に浮かぶのか

ヨーロッパ北部に位置するオランダは、国土の4分の1が海面下にある。最も低い地点は海抜マイナス6.76メートル。浅い海を干しあげ、ポルダーと呼ばれる干拓地を作ってきた歴史は、「世界は神がつくったが、オランダはオランダ人がつくった」という自負につながっている。

だが、「水との戦い」が国家的なテーマであり続けた。堤防や水門、水車の発展とともに、水と共に生きる知恵を積み重ねてきたこの国には、西暦900年から1900年の間に124回もの大規模な水害の記録が残る。近年では1995年の洪水によって25万人が避難を余儀なくされ、さらに地球温暖化と地盤沈下の影響で、水害リスクは再び高まりつつある。

そうした中で発想の転換が起きた。「水を押し返す」のではなく「水に浮かぶ」こと。アムステルダムではすでに運河に浮かぶ住宅やヴィラが実現しており、建築家コーエン・オルトゥイス氏はさらなる構想として「水に浮かぶ都市」を提案している。

「水は脅威ではない。チャンスだ」と語る彼の言葉が象徴するのは、気候変動時代の都市設計におけるパラダイムシフトである。

そもそも、なぜ巨大な建物が水に浮かぶのか。カギは「浮力」にある。

浮力とは、水中にある物体が水から受ける「押し上げる力」のこと。アルキメデスの原理によれば、その力の大きさは「物体が押しのけた水の重さ」と等しい。つまり、物体の体積が大きければ、それだけ大きな浮力を受ける。材質によっては沈むが、体積を工夫することで巨大な船や建築物も水に浮かぶようになる。

例えば、木材は水に浮きやすい。その特性を生かして人類はイカダを作り、やがて船となり、大航海時代を切り開いた。

オルトゥイス氏によると、再生可能な木材（CLT：直交集成板）を用いて水に浮かぶ40メートル級の木造高層ビルの建設、生態系保全を目的としたフローティング人工林、水上に浮かぶクルーズターミナル、モジュール式の人工島など、技術の応用範囲は都市・環境・インフラへと広がっている。

フローティング建築の最大の魅力は、その柔軟性と再配置性にある。必要がなくなれば移動でき、老朽化した建物を取り外して再構築することもできる。都市の「固定された形」から「流動性を持った都市」へ。これが水上都市がもたらす、もう1つの発想転換だ。

浮く家が水害から暮らしを守る

豪雨や内水氾濫による浸水被害が相次ぐ中、「住宅は沈まない」という発想が現実の技術となっている。全国で2000棟以上の導入実績を持つ一条工務店の「耐水害住宅」は、一定の水位に達すると住宅が浮上し、専用の係留装置によってその場にとどまりながら災害をやり過ごす。

この住宅は、2023年に「日本建築学会賞（技術）」を受賞したほか、「グッドデザイン賞」や「キッズデザイン賞」、さらには「気候変動アクション環境大臣表彰」なども受賞しており、技術的にも社会的にも高く評価されている。

「浮いてしまうなら、いっそ浮かせてしまおう」。発想の転換は、国立防災科学技術研究所との共同による実物大実験を通して導き出された。

実験では3000トンもの水を使用して一般的な住宅と比較。その結果、通常の住宅では床下・室内まで浸水するのに対し、一条の耐水害住宅では建物内部への浸水はゼロだった。



耐水害住宅の構造（画像：一条工務店提供）

しかし同時に、ある水位を超えると建物全体が浮き上がってしまうことが明らかとなった。建物の重量は約70〜80トンにもかかわらず、浮力に抗えない。「どこまでも水密性を高める」という発想では限界があり、浮いてしまうことを前提に、むしろ安全に浮かせるという逆転の発想に至った。

浮いても壊れないための工夫

浮く家とはいえ、原則として水害時は避難が前提だ。ただし、被災後に戻ってきた際、家具や設備が壊れていては生活の再建が遅れる。そのため、この住宅は「浮いても壊れない」「すぐに元の暮らしに戻れる」ことに重点を置いて開発されている。

さらに、建物が浮くと、上下水道や電力などのライフラインへの接続が課題となる。これに対して一条工務店は、「離脱できる接続」という新たなインフラ思想で対応している。



実験風景（写真：一条工務店提供）

例えば上下水道は、建物の直近でジョイント機構を設け、浮上時には自動で分離し、破損や漏水を防ぐ。電力供給は、引き込み線にテンションがかからないよう、小屋裏に破断機構付きの予備線を備え、万一の際にも配線損傷を最小限に抑える。

加えて、住宅には太陽光パネルと蓄電池、貯湯タンク式のエコキュートが標準装備されており、災害時でも一定期間は電力と生活用水を自給可能な“準オフグリッド”の設計となっている。

今後、この住宅はどのような地域で求められるのか。一条工務店の開発担当者は「かつては水害のなかった場所でも、今後はリスクが高まる可能性がある。誰にとっても自力防衛が必要になる時代」と語る。

実際、浸水想定区域内の居住人口は増加傾向にあり、損害保険会社も保険料の引き上げ方針を明言している。被害の金銭的リスクが「社会的コスト」から「個人の責任」に転嫁されつつある現実を考えれば、こうした住宅は新たなインフラ戦略として注目すべきだろう。

災害をしなやかに乗り越える建築

オランダのフローティング・シティや、一条工務店の「浮く住宅」は、水を排除するのではなく、受け入れるという思想の転換から生まれた。「沈まない建築」ではなく、「浮かぶことで災害をしなやかに乗り越える建築」──。そこには、固定された都市像に対する挑戦と、変化し続ける環境に寄り添う柔軟な応答が込められている。

また、浮体構造物にみられる「再配置性」や「モジュール性」は、都市を固定化されたものではなく、流動する暮らしのプラットフォームとして捉える発想へとつながる。水を「制圧すべき自然」ではなく、「共に生きる環境」と捉え直すこと。「浮く都市」や「浮く家」は、人間と自然との関係を再定義する可能性を秘めている。

建物が「浮く」ことによって暮らしを守れるなら、動くものが「浮く」ことで命を守るという技術もまた、災害の時代における新たな選択肢となっている。後編で紹介する「浮かぶクルマ」、そして「命をつなぐライフジャケット」……。「浮く技術」は、暮らしのあらゆる領域へと広がっている。

（後編に続く）

（橋本 淳司 ： 水ジャーナリスト）