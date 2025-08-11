〈「18歳の息子が車に目覚めてホッとしています」あえて商用車“プロボックス”を改造し続ける男性が明かす“家族への想い”〉から続く

「車を弄って何になる？」と考えるまでもなく、まるで本能のように車を改造する者たちがいる。何を犠牲にしてでも「オリジナル」を求めてやまない、カスタムカーオーナーたちの素顔とは？

今回は、初代タントをカスタムする「まさ」さんをご紹介。



貨物船の機関士として働く「まさ」さん。1年の半分は海の上にいるという

母の車を「こっそりカスタム」から弄りつづけて20年

このタントはもともと、20年ほど前に母親が新車で買ってきたものなんですよ。それがちょうど、自分が免許を取ったのと同じ時期で。ちょくちょく運転させてもらいつつ、興味本位でこっそり弄っていたんです。

それまではずっとデコトラが好きで、乗用車のカスタムにはあまり関心がなかったのですが……。なぜかこの車が家に来たとき、「もうちょっとカッコよくしたいな」と思っちゃったんですよね。

それで、黙って車高調入れたあたりまではよかったんですけど、エアロを組んだところで母から「もうこんなの乗れない！」と言われてしまって。結局そのまま譲り受ける形になり、それからずっと、このタントだけを弄ってきたんです。

これまでに大きな仕様変更もしていますし、板金屋さんに作ってもらったワンオフのパーツも多いですから、もうカスタム総額だと500万円〜600万円とかになっちゃいますね。

やっぱり周りからは「普通車（登録車）に乗ればいいのに」とは言われますけど……。自分の場合はそもそも乗用車に興味がないところからスタートして、成り行きでここまで弄ってきたので、もうわざわざ乗り替える気にはならないですね。

あと、軽は規格が限られているぶん、小さな違いがわかりやすいというか。そのなかで、自分なりに差を出していくのが楽しいんですよ。

もっとイベントにも出したいんですけど、なかなかスケジュールが合わず、今回はようやく5年ぶりくらいに参加できたんです。実は仕事が船乗りで、1年の半分以上は海の上にいるような生活なんですよね。

この仕事はもう20歳の頃から続けていますが、もともと船が好きだったわけでもなくて。とくにやりたい仕事もなく、たまたま父がずっと船乗りをやっていたので、「まぁある程度勝手もわかるし」と。

さすがにもう、こういう生活に身体は慣れましたが、やっぱりプライベートの付き合いが難しいところはありますね。一度船に乗ったら、2ヶ月ほど家に帰れないので……。

結婚に関しては「それでもいい」と言ってくれる人はいますけど、子育てにどのくらい協力できるんだろう、とか。色々と、将来のことも考えなきゃですね。

