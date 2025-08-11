戦国時代には武田信玄と上杉謙信の戦いの最前線となり、また江戸時代には真田氏10万石の城下町。佐久間象山らの傑物を輩出し、製糸業で栄えた時代もあった。

【写真多数】草に埋もれたホーム、立ち入り禁止のトンネル、築90年超の木造駅舎…長野の里山から13年前に消えた「屋代線」廃線跡を写真で一気に見る

さらに大戦末期には、大本営の移転先として白羽の矢。表舞台に出そうで出ない、けれどその中でも確かな歩みを保ってきた、松代の町。

しかし、いまの松代に鉄道は通っていない。長野駅から犀川と千曲川を渡って30分ほどバスに乗って、ようやくたどり着く町だ。

もちろん近くには上信越自動車道が通っていて、その長野インターチェンジを降りればほとんど目の前が松代だ。

とはいえ、公共交通という点ではいささか不便であることは否定できない。それがかえってまるで小さな独立国のように、古の風情を保つことに繋がっている面があるにせよ、である。

しかし、ほんの10年ちょっと前までは、松代にも鉄道があった。長野電鉄屋代線。途中、松代を通って屋代〜須坂を結ぶ私鉄のローカル線だ。



長野の里山から13年前に消えた「屋代線」廃線跡には何がある？

長野の里山から13年前に消えた「屋代線」廃線跡には何がある？

長野電鉄はいくつかの路線バスのほか、現在では長野〜湯田中間に電車を走らせている。

その途中駅のひとつが須坂駅。ほかには小布施や中野といった町があり、終点の湯田中は志賀高原にも近い温泉地で、お猿がお湯に浸かっている地獄谷の最寄り駅だ。

いまの長野電鉄はこれが唯一の鉄道路線なのだが、2012年までは屋代線というもうひとつの路線を持ち、それによって松代まで線路が繋がっていたのである。

となれば、廃線跡を辿りながら、どんな路線だったのかを探ってみることにしたい。スタート地点は、屋代駅だ。

ホームの反対側に目を凝らすと…

屋代駅は、現在では第三セクターのしなの鉄道線の駅だ。

もとは国鉄・JRの信越本線。かつては特急「あさま」の一部が停車していたこともある、主要駅のひとつといっていい。

そして、その屋代駅にほんの13年前までは長野電鉄屋代線の電車が乗り入れていた、というわけだ。

長野電鉄の屋代駅ホームは、しなの鉄道のホームの東側にあった。いまでもホームそのものは残っているが、レールや跨線橋などは撤去されているようだ。草むすホームの残骸が、13年の歳月を感じさせる。

北側の踏切から屋代駅方面を見ると、長野電鉄の使われていない架線柱だけがそのまま残されていた。

サイクリングロードに姿を変えた廃線跡

さらに少し北に進んだところで廃線跡はしなの鉄道線から東へと分かれてゆく。ちょうどそのあたりから、廃線跡は舗装された道路に変貌する。

自転車道と歩行者道に分かれている、いわば廃線跡の遊歩道といったところだ。

廃線跡はサイクリングロードなどに姿を変えることが多い。ここも例に漏れず、というわけだ。

ここからそれこそ自転車にでも乗って廃線跡の旅といければ手っ取り早いのだが、旅先ではそうもいかない。廃線跡は24kmもあるから、歩くわけにもいかない。

なので、バスに乗って先に進もう。乗るのは長野電鉄のバス。廃線時に鉄道の代替として運行を始めた、いわゆる転換バスである。

築90年超の駅舎がのこる「松代」

長野電鉄のバスは、廃線跡に沿うように走る。東屋代駅、雨宮駅、岩野駅と小さな集落を抱える廃駅をひとつずつ。

もちろんバスだから、それ以外にもいくつもの停留所にきめ細やかに停まってゆく。といっても、乗っているお客はほとんどいない。平日の真っ昼間、バスに乗って出かける人は少ないのだろう。

南からは山が迫り、北側には千曲川が流れる。集落や田畑の向こうには、上信越自動車道の高架が見える。バスは集落の中の小さな道を走ったり、近くの国道を走ったりとあっちへこっちへ。

それでも廃線跡がどこにあるのかは、集落の中に細長い空き地が目立っているからよくわかる。

そうして象山の登山口に近い象山口駅跡を過ぎると、松代駅だ。

開業当時からの古い駅舎が残り、レールは剥がされて駐車場になっているけれどホームまで残っている。

ホームに立って駐車場の奥を望めば見えるのは真田氏10万石の松代城。言うまでもなく、松代の町の玄関口、ターミナルだ。

戦争末期、松代に大本営が造られたときには、松代駅には20両もの貨車が資材を積んでやってきたという。

そのため、長野電鉄の人たちは何の事情も分からないままに突貫で拡張工事を強いられた。いま、ホームの向こうに広がっている広大な駐車場も、その痕跡のひとつなのだろうか。

なぜ鉄道が開業したのか？

長野電鉄屋代線が開業したのは、1922年のことだ。当時は河東鉄道といった。

善光寺平にはじめて通った鉄道は、1888年の信越本線だ。ただ、信越本線は松代や須坂といった千曲川東側の河東地方を通らなかった。

これらの町は生糸の生産地であったが、鉄道の恩恵に浴せなかったことでその輸送が大きな課題になっていたのだ。

もともと河東地方には北国街道の脇街道が通っており、いくつかの宿場もあった。松代はいわずと知れた城下町。それが鉄道のメインルートから外れたというのは、地域にとっては一大事だったに違いない。

そういうわけで、地元の人たちが中心になって鉄道の建設に乗り出した。その結果が、河東鉄道の開業だ。

こうして待望の鉄道に恵まれて、生糸の輸送などで大いに活躍したという。

鉄道が運んだ“ふるさとの甘味”

1925年までには須坂から北に延伸して小布施・中野・木島へと線路を延ばした。1926年に長野電鉄に合併。屋代〜須坂間が屋代線、信州中野〜木島間が木島線と呼ばれるようになってゆく。

戦後の一時期には屋代駅から国鉄の急行が乗り入れ、湯田中までを結んでいたこともある。

また、長野と言えばリンゴ、というわけで、リンゴの輸送でも活躍している。

実際、いまでも廃線跡をゆくバスの車窓から、また町の中を歩いていても果樹園が目立つ。

まだ小さな青い実がなったばかりのリンゴの木。また、だいぶ熟れた大きな実がなっているモモの木。フルーツ大国・長野を支える一翼を、長野電鉄屋代線は担っていたのだ。

駅周辺に残る“全盛期の面影”

長野電鉄屋代線の廃駅で、駅舎がいまも残っているのは松代駅、そして信濃川田駅の2つだけだ。それ以外はどれも取り壊されて空き地になっている。松代駅にしても取り壊しが決まっている。

いずれも開業当初からの古い木造駅舎。文化財としての価値はあっても、残しておくにはお金もかかるし耐震性に問題がある、ということなのだろう。

実際、信濃川田駅の駅舎の中には、「強い揺れを感じたら外に出てください」といった注意書きがあった。開業から90年間の歴史を重ねた駅舎が消えるのは寂しいが、耐震性を言われたら返す言葉もない。

それでも、松代駅も信濃川田駅も駅舎の中は、廃止当時のままの姿を留めている。

運賃表や時刻表も掲示されているし、信濃川田駅はホームもその下のレールまで残っている。なんでも、廃止後に映画撮影で使われたこともあったとか。映画撮影のために整備されたから10年以上たってもキレイなままに残っているのだろうか。

さらに信濃川田駅、駅舎を出た脇の自動販売機やロータリー、国道まで通じている駅前の小さな商店街と、すべてが鉄道全盛期の面影を保つ。

信濃川田駅の西側には、川田宿という伝馬宿の町並みがこれまたほとんどそのままに残っている。

駅舎は大正時代、川田宿は江戸時代。真田の城下町がそっくり残っているような松代といい、長野電鉄屋代線の廃線跡に連なる町は、重ねた歴史がいまにそのまま伝わっている。信越本線という大動脈から外れて近代都市になりきれなかったが故にだろう。

駅舎は取り壊されても、跡地はほとんどがそのまま空き地になっている。だからどこに駅があったのかは一目瞭然だ。廃線跡は舗装された遊歩道になっている区間と、そのままほったらかしになっているところが代わる代わる。

駅の周りには小さな集落が広がり、少し離れると田んぼや果樹園が広がる。のどかな、昔ながらの日本の里山風景だ。

そうした中を、屋代線の電車は走っていた。

立入禁止のトンネルと踏切らしき残骸も…

それでもところどころには工業団地のような一角もある。上信越自動車道がすぐ近くを通っていて、インターチェンジも点在する。

高速道路は昔ながらの里山風景も一変させる力を持っている、ということなのか。

そんな風景の中を、バスに乗ったり時に歩いたりして進んでゆく。屋代線廃線跡の旅のゴールは、長野電鉄の現役の駅・須坂駅である。

長野電鉄の一大拠点「須坂」

須坂駅そのものは、2面4線のホームに加えて留置線を多く持つ、長野電鉄の一大拠点のようなターミナルだ。

駅前には須坂市の中心市街地が広がる。いまとなっては駅のホームからも屋代線現役時代の面影を辿るのは難しい。

ただ、南側は留置用の線路をそのまま活かしたような、「河東線記念公園」という施設になっている。廃線跡を、現役時代の存在感を保ったままに転用している施設はここ河東線記念公園くらいといっていい。

屋代線が廃止されたのは2012年のことだ。廃止の理由は言うまでもなく、お客がほとんどいなくなったから。並行して国道も通っているし高速道路まであるのだから、沿線に暮らす人も鉄道がなくなったとてさしたる不便はないのだろう。

消えた線路がつなぐ“新たな道”

廃線跡は沿線の自治体に譲渡され、一部はそのまま放置され、一部は遊歩道にリニューアル。自転車で入れるところもあれば、自転車立入禁止のところもある。

長野市・千曲市・須坂市と三市にまたがっているし、財政難の折に簡単な話ではないことはよくわかる。

が、もしもこの廃線跡が全線とおしてサイクリングロードとして整備されたなら。約24kmというその距離は、初心者でも気軽にサイクリングを楽しめるほどよい距離だ。

途中には、松代や川田といった見どころもある。長野らしくリンゴ畑が広がる風景も、また千曲川や盆地を取り囲む山も近い。なかなか見どころの多い、楽しいサイクリングロードになるのではないかと思うのだ。

廃線跡のサイクリングロード。別に珍しくもないけれど、その道が廃線跡だと知っていれば、鉄道が現役だった時代にも思いを馳せながら駆け抜けることができる。

ちょっとしたタイムスリップ気分の長野電鉄屋代線跡。善光寺平の片隅に、日本の辿った歴史の諸相が表に現れて残っている。

写真＝鼠入昌史

〈山の麓に全長5.8キロ超の巨大地下壕が…本土決戦に備えて“幻の大本営”が建設されたまち「松代」には何があるのか？〉へ続く

（鼠入 昌史）