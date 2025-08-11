〈草に埋もれたホーム、立ち入り禁止のトンネル、築90年超の木造駅舎…長野の里山から13年前に消えた「屋代線」廃線跡には何があるのか？〉から続く

長野県は善光寺平。千曲川が流れ、かつて武田信玄と上杉謙信が何度もぶつかった川中島の古戦場。そんな広大な盆地の端っこの山の麓に、1本の坑道がある。

【写真多数】江戸時代さながらの町並みも…“幻の大本営”が建設された町「松代」を写真で一気に見る

外は35℃を上回る酷暑というのに、坑道に一歩入ればちょっと寒いくらいにひんやりとした空気が身を包む。モルタルか何かで舗装されているから不整地ではないものの、デコボコしていて歩きにくい。

小さな明かりが天井から吊るされているだけだから、よくよく注意していないとよろめいてしまう。





その中を、途中で2回角を曲がりながら進んでゆく。途中には、入ることはできないけれどあちこちに分かれ道。石が転がっているようなところもあれば、トロッコか何かの轍が残っているところもある。

なんでも、実に総延長にして5800m以上の坑道がこの山の中に掘られているのだという。

松代大本営象山地下壕。太平洋戦争の最末期、来るべき本土決戦に備えて軍部や政府の中枢機能を移転すべく建設されたものだ。

なぜ“幻の大本営”がここに？

松代大本営の造成計画の胎動は、戦況がいよいよ後戻りできない段階に来ていた1944年の初め頃。陸軍の井田正孝少佐が発案した。

当初は八王子や甲府といった比較的東京の近くで検討されていたが、サイパン陥落で日本本土の大部分が空襲の射程に入ると事情が変わる。より東京から遠い内陸部で、かつ大規模な施設を建設できる場所が求められた。

そうして白羽の矢が立ったのが長野・松代であった。

開戦後、長野には軍需工場などが移転・設立されており、集団疎開などもあって労働力が比較的潤沢だった。そして何より、空爆にさらされても破壊されない強固な岩盤に覆われた山があった。

松代の象山を視察した井田少佐は、「天与の場所」と言ったという。信州が「神州」に通じるとか、そういう理由もあったようだがさすがに後付けだろう。

ともあれ、こうして長野・松代に大本営の造成が決定し、1944年11月11日から本格的な工事がはじまった。

のべ300万人が動員された極秘計画

ともあれ、こうして長野・松代に大本営の造成が決定し、1944年11月11日から本格的な工事がはじまった。

朝鮮人労働者を含めてのべ300万人が動員されたという。朝鮮人労働者のために慰安所まで設けられていたというから、まるで新しい都市がひとつ松代に現れたにひとしい。

ただし、地元の松代の人たちには、この工事が大本営のものだとは知らされていなかったという。

それでも多くの資材が次々と運ばれて、たくさんの労働者がやってきた。時勢も時勢だけに、何かしら重大な工事であることは察しがついていたのは間違いない。

梱包が崩れた荷物から「宮」の文字と菊の紋の一部が覗き、宮城(きゅうじょう)関係の施設で天皇が松代にやってくるのでは、などと噂になっていたらしい。

そうして建設が進んでいった松代大本営。内部の見学ができる象山地下壕のほかに、舞鶴山・皆神山の三地区に分かれていた。

象山には政府機関やNHK、舞鶴山には大本営と皇居（御座所）、皆神山には食料庫などと役割分担。さらに、近くの山の中には三種の神器を納める賢所の建設も決定していた。

賢所の工事は終戦でほとんど手つかずのまま終わったが、少なくとも政府中枢が皇室や軍部を含めてまるごと移転する、まるで首都移転さながらの大規模事業だったのである。

しかし、結局終戦によって本土決戦は回避され、松代大本営が使用されることもなかった。ただ間違いなく、日本の歴史に刻まれた一幕なのだ。

ところで、すんでのところで“シン・帝都”にならずに済んだ松代大本営と松代の町。いったいどんなところなのだろうか。

バスから降りると築90年超の駅舎が…

松代は長野県都・長野市の一部で、いまは鉄道の通らない町だ。

長野駅からバスに乗って、おおよそ30分。犀川を渡り、川中島の古戦場を通り抜け、次は千曲川を渡ったその先に、「松代駅」というバス停がある。

「駅」の名からわかるように、もともとは松代駅という電車の駅があったところだ。松代駅は長野電鉄屋代線の駅だった。1922年に開業し、2012年に廃止されるまでの90年間、松代という町の玄関口の役割を担っていたのだ。それがいまではバスに代わっている。

それでも松代駅の駅舎は残っていて、駅舎の中にもその先のホームにも入ることができる。廃止されたのがほんの10年ちょっと前の事だが、開業時に建てられたという駅舎からは、90年の時の流れが感じられる。

などと浸ってみたところで、ホームの向こう側、かつてレールが走っていたその場所はすっかり装いを変えて駐車場になっている。

駅舎の取り壊しも決まったという。廃止から10年というのは、短いようで長いのだ。

そんな松代駅前、いまはバス乗り場になっているロータリーから、まっすぐ南に続いている道がこの町の目抜き通りなのだろう。

そこを南に歩いてゆく。するとどうだ、松代という町は、まるで時代劇のセットのような町ではないか。

江戸時代さながらの美しい町並み

大本営の言葉に引っ張られると昭和レトロになるのかもしれないが、松代の町の真ん中は江戸時代。文化財か何かに指定されていて観覧できる施設もあれば、門の中には普通の住宅が建っているところもある。

江戸時代の町はこういう雰囲気だったのだろうと想像させてくれるには充分だ。

駅前から目抜き通りを歩き、そうした歴史情緒豊かな町を抜けたところには、郵便局や金融機関が並んでいる東西のメインストリート。その先には象山神社という立派な神社の鳥居もあった。

象山神社の南に聳えている山が、象山だ。象山地下壕は松代駅から20分ほど歩いた先の、象山の山の中にある。

このあたりまでやってきても、やはり歴史情緒が勝っている町並が続いている。

松代大本営は山に穴を掘った坑道に設けられる予定だった。だから、町中に姿形をさらしていない。それもまた、松代の町並の「江戸」らしい雰囲気に繋がっているのだろうか。

松代大本営の舞鶴地区・皆神地区は、さらに南側に見える山にある。舞鶴地区では御座所などの施設がそのまま気象庁の地震観測所に転用されている。地下に穴を掘っているから、精密な地震観測にはうってつけということか。

こうした松代の町の中。あちこちで目に留まるのは、六文銭のエンブレムだ。

六文銭といえば真田氏の家紋でおなじみだ。この松代、もったいぶるまでもなく、真田氏松代藩10万石の城下町だったのである。

松代が最も栄えていた頃

現在の長野市の大部分は松代藩の領内だった。つまり、江戸時代までの松代は善光寺平の中心都市というわけだ。

松代が一帯の要衝だったのはそれ以前からのことで、武田・上杉が川中島で激突を繰り返していた時期には武田の信州支配の最前線。海津城が置かれていた。

武田氏滅亡後はたびたび城主が変わり、江戸時代初期に真田信之が入って松代藩主となり、ようやく落ち着いて幕末まで続く。

幕末には蘭学者にして開国論者として名を馳せた佐久間象山、明治に入ってからは新劇女優の松井須磨子らを輩出している。

また製糸業も盛んで、明治初期には六工社という製糸工場も生まれた。国内初の民間蒸気製糸工場だという。

ただ、そんな歴史ある松代の町も、その後は他の名だたる城下町とは違う歩みを辿る。

“江戸時代の町並み”が残されたワケ

近代の象徴たる鉄道、信越本線が千曲川の対岸を走って松代を通らなかった。さらに長野県の県庁は現在の長野市、善光寺町に置かれたのだ。

歴史的には松代の方が行政の中心としてふさわしいことは言うまでもない。ただ、明治初期に松代騒動という一揆もあったし、何より北国街道のメインルートが通っていた善光寺町のほうが、善光寺の門前町として活気づいていたようだ。

善光寺町は北陸や越後の大名が参勤交代の折に立ち寄り、さらに佐渡の金山から金を運ぶルートの途上にもあたる。そうした事情がゆえ、都市としての規模では松代は後塵を拝したのだろう。

結果として鉄道が通らず、県庁も置かれなかった松代の町。ただ、それがゆえに近代都市としては発展せず、その代わりに昔ながらの城下町の風情が残された。

そして、そういう風土だからこそ、風格や品位が保たれ、秘密保持にも期待できる――。そんな考えが、松代に大本営を移そうという理由のひとつでもあったようだ。

“江戸の面影”と“戦争の記憶”を刻むまち

外の暑さとは裏腹の冷たさを持った空気の中、象山地下壕を歩き進む。入ったときにはひとりだけだったからわからなかったが、どうやら結構な数の観光客が地下道の中を歩いているようだ。

向こうから、何人もの観光客がやってきてすれ違う。クルマも通れるほどの幅の坑道だから、すれ違いも造作ない。

彼らはこの松代大本営象山地下壕だけでなく、真田宝物館や真田邸、松代城など真田氏関係の観光スポットにも訪れたのだろう。

ただ、他のよく知られた観光地と比べれば、かなり観光客は少ないといっていい。町中を歩いていて見かけた外国人は数人ばかりだ。

交通の便の悪さ故なのか、それともまだ単に“見つかっていない”ということなのか。いずれにしても、江戸の面影と戦争の記憶を刻んだ、静けさの勝つ信州の小さな町であった。

写真＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）