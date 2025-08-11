【交通情報】九州新幹線・JR鹿児島線・日豊線など始発から運転見合わせ 高速道路も通行止め続く 福岡
大雨で福岡県内の交通に影響が出ています。
まずは、鉄道です。
九州新幹線は、博多から鹿児島中央の上下線で、始発から運転を見合わせています。山陽新幹線は、9日の大雨の影響や、10日の九州での大雨の影響で、遅れや一部列車の運休が出るとしています。
在来線では、鹿児島線、久大線、後藤寺線、日田彦山線、原田線、若松線、福北ゆたか線、山陽線、日豊線、香椎線の以下の区間で、始発から大雨による点検のため、運転を見合わせています。
■久大線 久留米～大分
■後藤寺線 新飯塚～田川後藤寺
■日田彦山線 城野～添田
■原田線 桂川～原田
■若松線 若松～折尾
■福北ゆたか線 折尾～博多
■山陽線 下関～門司
■鹿児島線 門司港～荒尾
■日豊線 小倉～中津
平成筑豊鉄道は、始発から全線で運転を見合わせています。
西鉄電車と福岡市地下鉄は、始発から平常運行の予定です。
高速道路でも影響が続いています。
10日午前6時の時点で、九州道の福岡IC～門司IC、関門橋、東九州道の北九州JCT～みやこ豊津IC、大分道の朝倉IC～湯布院IC、八木山バイパスで通行止めとなっています。