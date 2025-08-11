¡Ö¤¹¤´¤¤µÏ¿¡×¡Ö¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡ºë¶Ì¤Ë¤¢¤ëà´ÇÈÄ¤ò°û¤ß¹þ¤àÌÚáÀ®Ä¹¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë3.5Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
18Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿£±ËÜ¤ÎÌÚ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤òÂç¤¤¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Ûà´ÇÈÄ¤ò°û¤ß¹þ¤àÌÚáÀ®Ä¹²áÄø¤ò¸«¤ë
ºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¡Ê¡÷nanorekawa¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î31Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÈæ³Ó²èÁü¡£
¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸ÌÚ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º2007Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡Öºë¶Ì¸©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤òÈ¾Ê¬¤Û¤É°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÌÚ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2025Ç¯¤Ë¤Ï´ÇÈÄ¤Î»Ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£
ÌÚ¤Ã¤Æ......ÌÚ¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¹¤®¤ë......¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï8·î4Æü¡¢¤³¤ÎÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï...
¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤µ¤ó¤¬Èæ³Ó¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿Òì¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Öµ¢¤ê¤Ë¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÎÓÆ»ÇÏµ³¥ÎÆâÀþ¤Î¡ØÌÚ¤Ë¶ô¤ï¤ì¤¿¤Þ¤È¤¤¥ê¥¹¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¿
½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é18Ç¯¡¢6Ç¯Á°¤Ë¤Ï¿É¤¦¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤È¤¤¥ê¥¹¡×¤È¤ÏÎÓÌîÄ£¤Î»³²Ð»öËÉ»ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄ¤¬³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ÎÓÆ»¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ê¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´ÇÈÄ¤òÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¸Ä¿Í¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤È¤¤¥ê¥¹¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¤¥ê¥¹¡×´ÇÈÄ¤ò°û¤ß¹þ¤àÌÚ¤ò½é¤á¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯6·î30Æü¤Î¤³¤È¡£¡Öºë¶Ì¤ÎÎÓÆ»Á´À©ÇÆ¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸©Æâ¤ÎÎÓÆ»¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¾ì½ê¤Ï´óµïÄ®¤Ë¤¢¤ëÎÓÆ»ÇÏµ³¥ÎÆâÀþ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î12Ç¯¸å¤Î2019Ç¯¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸½ÃÏ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë´ÇÈÄ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬......¡£
07Ç¯¤Ë¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Þ¤È¤¤¥ê¥¹¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸©Ì¾¤â¤â¤¦¡Ö¶Ì¸©¡×¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£
¡ÖÌÚ¤¬»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤Æµ¢Âð¸å¤ËÈæ³Ó²èÁü¤òºî¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë¸«¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¼ùÈé¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÚ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¡¦25Ç¯¤Ë¤â¤³¤ÎÌÚ¤ÎÁ°¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯¤â¤¹¤ì¤Ð´ÇÈÄ¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ù¤Æ±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ´Ñ»¡¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ê¥Î¥ì¥«¥ï¤µ¤ó¡Ë
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë´ÇÈÄ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÌÚ¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê7ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»ö¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¡¢À¨¤¤¼«Á³¤ÎÎÏ¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡Á¡×
¡Ö¼«Á³¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö1000Ç¯¸å¤Ë¤³¤³¤¬ºë¶Ì¸©¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×