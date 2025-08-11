年収160万円「物価高でL-92乳酸菌ドリンクを買わなくなった」43歳男性の不満
近年、食品や日用品をはじめ、さまざまなものの値上げが続いています。「いつの間にか価格が上がり、買うのをためらうようになった」そんな経験があるのではないでしょうか。
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、長野県在住43歳男性のケースを具体的に紹介します。
同居家族構成：本人、妻（42歳）
居住地：長野県
世帯年収：本人160万円、配偶者不明
金融資産：預貯金200万円、リスク資産0円
物価の高騰により買わなくなったものについて尋ねると「L-92乳酸菌サプリ（ドリンクタイプ）」と回答。
具体的には「L-92乳酸菌サプリ（ドリンクタイプ）、6本入りケース、780円」とあります。
現在は代替品として「プレーンヨーグルト」を購入しているそうですが、「もともと買っていたサプリと、いま代替として買っているヨーグルトでは、含まれている乳酸菌のタイプが違うため効能も異なること」が不満だと感じているとのこと。
今後「6本入り700円台に戻れば」再度購入を検討すると語っています。
金額的には「1パック10個入が230円」になったら購入をためらうとの記述があります（2025年3月投稿時点）。
反対に、値上げしても仕方がないと思えることについては「お米」と回答。
いまだに安くて助かっているものについては「ティッシュペーパー1パック5箱入で298円。花粉症の時期は特に大量消費する」とコメントされています。
インフレを機に「食品の値上がりのために食生活を見直して、健康維持に不可欠とは言えないものは買わないようにした」といいます。
おすすめの家計改善策は、「節水や節電などこまめな節約で光熱費を抑えること」とのこと。
逆に「子どもの大勢いる家庭は、どのようにやりくりしているのか知りたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、長野県在住43歳男性のケースを具体的に紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：43歳男性
同居家族構成：本人、妻（42歳）
居住地：長野県
世帯年収：本人160万円、配偶者不明
金融資産：預貯金200万円、リスク資産0円
「L-92乳酸菌サプリの購入をやめました」昨今のインフレで生活に影響があるかとの問いに、「とても影響を受けている」と回答した投稿者。
物価の高騰により買わなくなったものについて尋ねると「L-92乳酸菌サプリ（ドリンクタイプ）」と回答。
具体的には「L-92乳酸菌サプリ（ドリンクタイプ）、6本入りケース、780円」とあります。
現在は代替品として「プレーンヨーグルト」を購入しているそうですが、「もともと買っていたサプリと、いま代替として買っているヨーグルトでは、含まれている乳酸菌のタイプが違うため効能も異なること」が不満だと感じているとのこと。
今後「6本入り700円台に戻れば」再度購入を検討すると語っています。
「安くて助かっているものはティッシュペーパー」まだ購入を続けているが、これ以上高くなると困るものについては「卵」と投稿者。
金額的には「1パック10個入が230円」になったら購入をためらうとの記述があります（2025年3月投稿時点）。
反対に、値上げしても仕方がないと思えることについては「お米」と回答。
いまだに安くて助かっているものについては「ティッシュペーパー1パック5箱入で298円。花粉症の時期は特に大量消費する」とコメントされています。
「物価は上がっているが収入は下がっている」今の生活を続ける上では、「物価は上がっているが収入は下がっている」ことに不安を感じているそう。
インフレを機に「食品の値上がりのために食生活を見直して、健康維持に不可欠とは言えないものは買わないようにした」といいます。
おすすめの家計改善策は、「節水や節電などこまめな節約で光熱費を抑えること」とのこと。
逆に「子どもの大勢いる家庭は、どのようにやりくりしているのか知りたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)