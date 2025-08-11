初回に今季11度目となる先頭打者アーチ

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。泳いだ形となりながらも変化球を完璧にとらえ、レジェンドOBも「打つのは簡単。オオタニは逃しません」と称賛した。

1点ビハインドで迎えた第1打席、相手先発エリック・ラウアー投手のカットボールに泳ぎながらも、右翼席へ運んだ。飛距離400フィート（約121.9メートル）、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）の一発に本拠地では大歓声が起こった。

ダイヤモンドをまわる大谷の一方で、ラウアーは呆然とした様子。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況、スティーブン・ネルソン氏は「同点です！ 打者1人で追いつきました。40号を打ってから24時間以内に、41号に達しました」と伝えた。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「これは失投ですね」とラウアーの投球について指摘。「外角低めに投げようとしたようですが、真ん中に行ってしまいました。打つのは簡単です。オオタニは逃しません」と大谷を称えた。（Full-Count編集部）