◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦 東海大熊本星翔―北海（甲子園）

第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に２年ぶり出場の北海（南北海道）は、第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する。試合が順延となった１０日は、甲子園球場の室内練習場で調整した。３日連続順延となった２０２１年夏の経験も活かし、初戦に備える。

北海ナインは午前８時４０から約１時間半、フリー打撃や投球練習で汗を流した。１０日以降も悪天候が予想される中、平川敦監督（５４）は「（順延は）こればっかりはどうしようもない。（選手は）いい状態できている」とうなずいた。

ソフトバンク・木村大成、巨人・大津綾也らを擁して出場した２１年夏は、連日の雨で１回戦が３日連続順延。当初の予定から３日遅れで神戸国際大付（兵庫）と対戦し、１―２で敗れた。大会期間中は約２時間の割り当て練習のみで運動量が落ちることから、今年は３年前の経験も踏まえてベンチプレス、スクワットなどの器具を持ち込み、宿舎でも精力的にトレーニング。自校の設備と近い環境で調整を続けており、指揮官は「ここまできたら（順延は）１日も２日も変わらない。体調管理の維持だけ気をつけてやりたい」と力を込めた。

体のコンディションだけでなく、精神面も準備万端だ。遠征中、高校生にとっては生活必需品ともいえるスマートフォンを回収するのが同校の伝統。練習以外は宿舎の自室で過ごす時間が多くなるが、ストレッチをするなどして野球に集中する環境を整えている。

札幌を離れてから約２週間。“デジタルデトックス”の効果について、佐藤瞭磨主将（３年）は「みんなで一緒に生活する機会はなかなかないので新鮮ですし、貴重な時間。自分としては携帯（スマホ）はいらない。野球に集中できている」。天候に体も心も乱されることなく、万全の体勢を整えていく。（島山 知房）