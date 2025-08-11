¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ìºå¿À¤¬¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö29¡×¹Åç¤¬ÃæÆü¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·1Æü¤Ç4°ÌÉâ¾å
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï10Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü5°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¹Åç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¡¢ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·1-4¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤ËµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤¬3¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢8²ó¤ËËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÈµÆÃÓÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¤·¾¡Íø¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢1Æü¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¼ó°Ìºå¿À¤Ï¡¢½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£½ª»Ï»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ºå¿À¤¬16°ÂÂÇ5ÆÀÅÀ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò29¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿2°Ìµð¿Í¤È3°ÌDeNA¤Î°ìÀï¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦8·î10Æü¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¹Åç 6-5 ÃæÆü
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¹â¶¶¹·Ìé(2¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡Û¶¶ËÜÐÒ¼ù(2¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå(2¾¡3ÇÔ4S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¹Åç¡ÛÃæÂ¼¾©À®5¹æ¡¢µÆÃÓÎÃ²ð3¹æ
¡ÚÃæÆü¡Û¥Ü¥¹¥é¡¼9¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í (10¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û±üÀî¶³¿ (3¾¡5ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ
¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ31¹æ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛËÌÂ¼·Ã¸ã2¹æ