¡¡14Æü¤Ë²¬»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ë¡¢Ê¡²¬¡¦ÆîÃÞ¤Î¸Å²ìÎ¶Ç·²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»Ð¤Ï½÷»Ò48¥¥íµé¤ÇÁ´¹ñÁíÂÎ3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡£Î¶Ç·²ð¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤Þ¤º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¾¡¤Ä¡×¤È»Ð¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ¤òÈôÌö¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ê¡²¬¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸Å²ì¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¡£Á´¹ñÁíÂÎ½é½Ð¾ì¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Âµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»Ð¤ËÂÐ¤·¡¢Î¶Ç·²ð¤Ï¿²µ»¤ÈÃ´¤®µ»¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£ÅÄ¼ç´ÝÃæ¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë3Ç¯»þ¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñÃË»Ò55¥¥íµé¤Ç¤Ï¡¢5»î¹çÃæ3»î¹ç¤òÇØÉé¤¤Åê¤²¤äÂµÄà¤ê¹þ¤ß¹ø¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê³ØÅö½é¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬¡ÖÆîÃÞ¤ÎÎý½¬¤ò¿¿·õ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤¿¡£1Ê¬´Ö¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò5ËÜÂ³¤±¤ë·Î¸Å¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¡¢µ»¤ÎÀÚ¤ì¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¶¯²½¡£6·î¤ÎÁ´¶å½£Âç²ñ¤È7·î¤Î¶å½£¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê9·î¡¦ºë¶Ì¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò48¥¥íµé¤Î»Ð¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ£³Ï¢ÇÆ¤äÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë£´ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢º£Ç¯£¶·î¤ÎÆ¼¤ò´Þ¤á¤Æ£³ÅÙ¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¶Ç·²ð¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤«¤é¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢°¤Éô¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ±Æü¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ìÆó»°¡¢»í¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢ÉÔ½½Ê¬¤ÊÂÎÀª¤«¤é¤Ç¤âÅê¤²ÀÚ¤ë°ìÆó»°¤Î½ÀÆ»¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤ÎÁ´¶å½£Âç²ñ¤ÇÆ±Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÇÆ¼Ô¤òÇË¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¾Íè¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌ´¸«¤ë17ºÐ¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÉ¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤ÇË¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡¢¡¸Å²ì¡¡Î¶Ç·²ð¡Ê¤³¤¬¡¦¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤±¡Ë2008Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£º¸ÁÈ¤ß¡£4ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÄ¼ç´ÝÃæ¤«¤éÆîÃÞ¹â¤Ø¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é½À½Ñ¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë°¦ÃÎ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½À½Ñ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î3ÈÖÌÜ¤Ç¼¡ÃË¡£164¥»¥ó¥Á¡£