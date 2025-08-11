焼き肉で好きなのは？＜回答数 35,517票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第251回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き肉で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:焼き肉で好きなのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
焼肉・牛タン！カルビ！
【材料】（4人分）
牛タン(薄切り) 200g
塩コショウ 少々
レモン 1/2個
刻みネギ 大さじ 6
牛カルビ 300~400g
<下味>
酒 小さじ 1
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
ゴマ油 小さじ 2
ニンニク(すりおろし) 1片分
コショウ 少々
<つけダレ>
玉ネギ(すりおろし) 1/2個分
ニンニク(すりおろし) 1片分
ショウガ汁 大さじ 1
酒 大さじ 3
砂糖 大さじ 2
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 4~5
コチュジャン 大さじ 1
白ゴマ 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 2
チマサンチュ 1/2株
玉ネギ 1個
ナス 1本
カボチャ 1/8個
ピーマン 2個
シイタケ 4枚
白ネギ 1本
<合わせみそ>
甜麺醤 大さじ 1
コチュジャン 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
ニンニク(すりおろし) 1片分
すり白ゴマ 大さじ 1.5
ゴマ油 小さじ 1
刻みネギ 大さじ 1
【下準備】
1、玉ネギは横に1cmの輪切りにし、楊子で止める。
2、カボチャは皮を削ぐ様にむき、食べやすい大きさの薄切りにする。
3、ナスはヘタを落とし、7〜8mmの輪切りにする。
4、ピーマンは縦4〜6つに切り、ヘタと種を取る。
5、生シイタケは石づきを取る。
6、白ネギは4cmの長さに切る。
7、牛カルビは＜下味＞を加え軽くもみ込む。
8、＜つけダレ＞、＜合わせみそ＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせておく。
9、レモンは4つに切る。
【作り方】
1、焼肉用プレート又はホットプレートを熱し、サラダ油を薄く引く。
2、はじめに、塩、コショウした牛タンを並べて両面を焼き、あつあつにレモン汁をかけ、刻みネギを巻いていただく。
3、プレートにサラダ油を引き、牛カルビ、野菜を並べる。
4、チマサンチュに＜合わせみそ＞を薄く塗り、焼けた物に＜つけダレ＞をつけ、巻いていただく。もちろん、焼けた物を＜つけダレ＞につけるだけでも美味しいですよ！チマサンチュに＜合わせみそ＞を薄く塗り、ご飯を巻いていただくのも美味しいです。
(E・レシピ編集部)
・「焼き肉で好きなのは？」の結果は…
・1位 … カルビ 44%
・2位 ハラミ 20%
・3位 タン 19%
・4位 ロース 17%
※小数点以下四捨五入
35,517票
・結果はいかがでしたか？
