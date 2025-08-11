スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「焼き肉で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:焼き肉で好きなのは？

・「焼き肉で好きなのは？」の結果は…


・1位 … カルビ 44%
・2位 ハラミ 20%
・3位 タン 19%
・4位 ロース 17%

※小数点以下四捨五入

35,517票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

焼肉・牛タン！カルビ！


【材料】（4人分）

牛タン(薄切り) 200g
  塩コショウ 少々
  レモン 1/2個
  刻みネギ 大さじ 6
牛カルビ 300~400g
<下味>
  酒 小さじ 1
  砂糖 小さじ 2
  しょうゆ 小さじ 2
  ゴマ油 小さじ 2
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  コショウ 少々
<つけダレ>
  玉ネギ(すりおろし) 1/2個分
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  ショウガ汁 大さじ 1
  酒 大さじ 3
  砂糖 大さじ 2
  みりん 大さじ 2
  しょうゆ 大さじ 4~5
  コチュジャン 大さじ 1
  白ゴマ 大さじ 1
  ゴマ油 小さじ 2
チマサンチュ 1/2株
玉ネギ 1個
ナス 1本
カボチャ 1/8個
ピーマン 2個
シイタケ 4枚
白ネギ 1本
<合わせみそ>
  甜麺醤 大さじ 1
  コチュジャン 小さじ 2
  しょうゆ 小さじ 1
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  すり白ゴマ 大さじ 1.5
  ゴマ油 小さじ 1
  刻みネギ 大さじ 1

【下準備】

1、玉ネギは横に1cmの輪切りにし、楊子で止める。



2、カボチャは皮を削ぐ様にむき、食べやすい大きさの薄切りにする。

3、ナスはヘタを落とし、7〜8mmの輪切りにする。

4、ピーマンは縦4〜6つに切り、ヘタと種を取る。

5、生シイタケは石づきを取る。

6、白ネギは4cmの長さに切る。

7、牛カルビは＜下味＞を加え軽くもみ込む。

8、＜つけダレ＞、＜合わせみそ＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせておく。

9、レモンは4つに切る。

【作り方】

1、焼肉用プレート又はホットプレートを熱し、サラダ油を薄く引く。



2、はじめに、塩、コショウした牛タンを並べて両面を焼き、あつあつにレモン汁をかけ、刻みネギを巻いていただく。

3、プレートにサラダ油を引き、牛カルビ、野菜を並べる。



4、チマサンチュに＜合わせみそ＞を薄く塗り、焼けた物に＜つけダレ＞をつけ、巻いていただく。もちろん、焼けた物を＜つけダレ＞につけるだけでも美味しいですよ！チマサンチュに＜合わせみそ＞を薄く塗り、ご飯を巻いていただくのも美味しいです。

(E・レシピ編集部)