初回先頭打者の五十幡に対する投球を見て、記者席が早くもざわつきだした。モイネロが記録的な投球をしそうだ−。果たして、四回までは無安打投球と相手打線を一切寄せつけなかった。

五回先頭打者の万波に中前打を許して無安打無得点の大記録達成は逃したが、それでも散発3安打完封。助っ人左腕は2年連続2桁勝利となる今季10勝目を手にした。

「今年一番の試合だったね。両投手とも良かったよ」。王球団会長は1失点完投負けとなった日本ハム伊藤の好投にも称賛を送りつつ、チームの連勝を心から喜んだ。

これで日本ハムとは今季最大の3ゲーム差となった。同じ消化試合数でホークスの引き分けが二つ多い分、その差は実質3・5ゲームだ。最短で14日にも優勝マジック32が点灯する状況と2連覇へ向けて“視界”が開けてきた印象も受けるが、日本ハムとの直接対決は11日も含めてまだ7試合もある。油断は大敵だ。王会長も「まだまだ。差が5、6ゲームあれば別だけど、まだまだだよ」と気を引き締めていた。

無論、選手も同じ思いなのだろう。五回。9番牧原大は先頭打者として空振り三振に倒れたが、捕手がショートバウンドで捕球したことを瞬時に確認すると、全力で一塁へ駆け出した。凡事徹底−。それが王者へ近づく最短ルートだということを全員が理解している。 （石田泰隆）