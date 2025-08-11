第107回全国高校野球選手権大会第5日の9日、大分県代表の明豊（別府市）は、千葉県代表の市立船橋との1回戦を6−2で快勝した。今大会最長となる5年連続出場の明豊だが、初戦突破は3年ぶり。待ち望んでいた夏の勝利に、スタンドは歓喜に沸いた。

チームは三回2死二、三塁のチャンスで、2番打者の藤翔琉選手（2年）が中前適時打を放ち2点を先制した。さらに五回にも適時二塁打を放ち、3打点を挙げる活躍を見せた。父の正幸さんは「最高にうれしい。順調すぎてびっくり」と喜んだ。

序盤のリードを左腕エース・寺本悠真投手（3年）がしっかり守る。大分大会では調子が上がらなかったが、2番手でマウンドに上がった決勝で好投を見せて復活。甲子園入りしても好調をキープしており、父の覚哉さんは「息子らしい打たせて取る投球ができている」と目を細めた。昨春、昨夏に続き3度目の甲子園。「今年は一層気合が入っている」と父は期待した。

激戦区・千葉を勝ち上がってきた市立船橋も終盤に反撃し3点差に迫る。九回に相手を突き放す貴重な適時三塁打を放った岡田晴樹主将（同）は試合後、「点を取っても攻め続ける姿勢が勝利につながった」とうなずいた。

2回戦は佐賀北との九州対決が実現する。よく通る声でチームをピリッと引き締め続ける山口純輔選手（同）は「相手がどこでも自分たちの野球をするだけです」と前を向いた。 （波多野澪、杉野如海、中野剛史）