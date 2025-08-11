韓国人被爆者の来日治療に長年取り組んできた長崎友愛病院（長崎市蚊焼町）は今夏、約30年の歩みをまとめた本「海を越えて、見つめた命」を自費出版した。著者の茅野丈二理事長（74）は「国と国ではなく、互いに一人の国民として対話することが大切だと伝えたい。わかり合おうとする姿勢は核廃絶の道につながっているはずだ」と語る。

友愛病院は1991年開業。市民団体からの相談を受け、国の在外被爆者支援の開始に先立って、93年から在韓被爆者の受け入れを開始。スタッフへの語学研修や、地元住民への説明会など周辺環境を整えながら、のべ362人の診療にあたってきた。

本では友愛病院が応じてきた在韓被爆者の症例や韓国視察の記録、患者との思い出がつづられている。茅野理事長は、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞に触れ「被爆者が今なお世界に向けて発信している姿を目の当たりにし、この病院での出来事も残さなくてはと思った」と話す。

7月26日には、同病院でがん治療を続ける韓国人被爆者の金文成さん（87）＝釜山市＝が招かれ、被爆体験や闘病の経緯を語った。

金さんは、国民学校1年だった1945年8月6日、広島の爆心地から2・2キロ地点で被爆。一緒に自転車に乗っていた兄とともに熱風で吹き飛ばされ、左半身にやけどを負った。

3カ月後に韓国に帰国した後も差別を恐れ、傷口がうんで大きくゆがんだ左足を、家族の目からも隠して生きてきたという。

症状の悪化を機に94年に来日。長崎大病院での13時間にも及ぶ手術の末、左足の皮膚がんの切除に成功した。現在も年1回程度来日して定期健診を受けている金さんは「この病院がなければ私は死んでいた。病院は日本の家（のような存在だ）」とほほえんだ。 （竹添そら）