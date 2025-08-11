巨大地震の予知情報と勘違いした人も多かったのではないか。全国的に動揺が広がった記憶は新しい。

昨年8月8日、宮崎県南部で最大震度6弱の地震があり、政府が「南海トラフ地震臨時情報」を初めて発表して1年となる。

南海トラフ巨大地震は、東海沖から日向灘にかけて海底に延びる溝状の地形（トラフ）に沿って起きる。発生の可能性が普段より高まっていると有識者の検討会が評価した場合に、臨時情報が発表される。

この臨時情報には、日常的な備えの再確認などを呼びかける「巨大地震注意」や、切迫度が高く自治体が事前避難を呼びかける「巨大地震警戒」がある。昨年発表されたのは「巨大地震注意」だった。

いずれも地震の時期や場所を特定する予知ではない。

昨年の注意発表の際、政府は備えた上で社会活動を継続するよう呼びかけたが、津波が想定される地域では混乱も生じた。注意終了までの1週間、海水浴場が一部閉鎖され、イベント中止も相次いだ。

政府は先週、臨時情報に関するガイドライン（指針）を改定した。適切な防災対策を前提に自治体などへ社会活動の継続を促す。周知徹底してほしい。

情報の意味を理解し、正しく恐れよう。ハザードマップや避難場所のチェックなど、この節目に巨大地震への備えを確認したい。

政府は先月、最新の被害想定に基づき、南海トラフ巨大地震の被害軽減を目指す防災対策推進基本計画を改定した。対策推進地域として長崎、熊本、大分など6県の16市町村を追加指定し、723市町村に拡大した。推進地域に重点を置き、堤防や避難体制の整備を急ぐという。

死者数は最大29万8千人と想定される。これを今後10年間で8割減らすのが目標だ。2014年策定の計画でも8割減を掲げたが、これまでの取り組みでは2割程度しか減らせないことが判明した。地方の財政事情によるハード整備の遅れなどが原因だ。

新計画を絵に描いた餅に終わらせないよう、国は責任を持って自治体を支援し、対策を主導しなければならない。

南海トラフ巨大地震はおおむね100〜150年間隔で起きている。マグニチュード（M）8〜9級の次の巨大地震が30年以内に起こる確率は80％程度とされる。いつ起きてもおかしくない。

被害抑制の鍵を握るのは住民の迅速な避難だ。29万8千人の最大死者数は、津波に備えて地震後すぐに逃げる人の割合を20％として算出した。70％にできれば12万人余り減らすことができる。

ロシア・カムチャツカ半島沖の太平洋で先日、巨大地震が発生した。日本でも津波警報や注意報が出され、九州を含む全国22都道府県に津波が到達した。自治体や住民は適切に対応できたかを点検し、次に生かしたい。