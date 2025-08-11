離島を含む九州・沖縄の防衛力強化を目的に、陸上自衛隊が佐賀空港（佐賀市）の隣接地に佐賀駐屯地を開設し、輸送機オスプレイの配備を始めてから1カ月。騒音や安全性に対する懸念が払拭されないまま配備が進み、全17機中1機を残すのみとなった。米軍機を含め事故や、機体に異常の兆候が生じた場合に危険を防ぐための「予防着陸」が相次ぐ中、住民からは飛行中止や詳細な情報提供を求める声が上がる。その一方で飛行範囲は拡大していく。 （田中早紀）

8月上旬の佐賀空港。滑走路を臨むレストランでは正午過ぎ、10分強の間で立て続けにオスプレイが飛ぶ様子が見られた。独特の重低音が響き、数人の客がくぎ付けになった。

7月9日に開設された佐賀駐屯地では、同月下旬から駐屯地周辺で、オスプレイの基本的な操縦訓練を開始した。移駐が進むにつれ、飛行訓練も本格化。今月5日には初めて佐賀を離れ、大村航空基地（長崎県大村市）に飛んだ。今後は離島を防衛する専門部隊「水陸機動団」を置く相浦駐屯地（同県佐世保市）などを含め、九州各地に飛来して訓練を行う方針で、午後5時から同10時までの夜間飛行も始まる。

安全性への懸念の声は根強い。市民団体「みんなでSTOPオスプレイ佐賀」は4日、佐賀市内で「危険性を曖昧にしたまま飛行することは絶対に許されない」として、防衛省九州防衛局の担当者に住民説明会の開催などを申し入れた。

オスプレイを巡っては、2023年11月に鹿児島・屋久島沖で米軍機が墜落し8人が死亡。昨年10月には沖縄県で、陸自機の損傷事故も起きた。佐賀駐屯地への移駐でも今年7月下旬、飛行中に点検を促す注意灯がつき、徳島県内に予防着陸。佐賀駐屯地によると、点灯したのは、機体に電力を送る発電機の注意灯。点検の結果異常はなく、約3時間後に飛行を再開した。

団体の力久修共同代表（75）は「疑問に答えるよう再三求めてきたが、無視して配備が進んだ」と憤る。予防着陸は同月、米軍機でも秋田県と岩手県で発生しており、団体は詳細な原因が明らかになるまで飛行を中止するよう求めた。

騒音については、8日午前の時点で、佐賀駐屯地や佐賀県、市に苦情は寄せられていない。ただ、地元自治体関係者は「苦情があるとすれば、飛行の範囲が広がるこれからだろう」と見る。ノリの一大産地である有明海では、駐屯地からの排水がノリ養殖に与える影響も見通せない。

年間290日、1日平均16回の離着陸−。九州防衛局が示した計画通りの運用となれば、オスプレイの飛行は日常となる。山口祥義知事は8日の定例記者会見で「夜間や低空飛行の訓練が始まったときにどうなのか、しっかりチェックすることが大切だ」と述べた。